대한항공, 새해 첫 고객 맞이 행사…항공·숙박권 선물

대한항공이 1일 자사 항공편을 이용해 한국에 들어온 첫 승객을 환영하는 '새해 첫 고객맞이 행사'를 열었다.

올해 행운의 주인공은 KE864편으로 베이징에서 출발해 이날 새벽 인천국제공항 제2여객터미널에 도착한 20대 중국인 '쉬 쑤앙옌(Xu Shuangyan)' 씨다.

대한항공은 쉬 씨를 위해 베이징 왕복 프레스티지 항공권 2매와 그랜드 하얏트 인천 그랜드 스위트 킹 객실 1박 숙박권, 환영의 꽃다발 등 특별한 선물을 준비했다. 환영 행사에는 고광호 여객사업본부장, 송기원 인천여객서비스지점장, 이동협 여객운송부 담당 등 대한항공 주요 임직원들이 참석해 축하의 의미를 더했다.

쉬 씨는 "평소에 한국 문화에 관심이 많았는데, 세계적으로 인기가 많은 한국 관광지에 직접 가보고 한국 문화를 즐기는 시간을 가지려고 한다"며 "드라마와 영화에서 본 주요 관광지들을 여행하고 콘서트에도 갈 예정"이라고 밝혔다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,550 전일대비 250 등락률 -1.10% 거래량 1,190,775 전일가 22,800 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"환율 하락은 주가 동력…대한항공 목표가 유지"항공사 홈피 앞에 'gw' 붙이니 인트라넷으로…뻥 뚫린 항공사 보안대한항공, 연말 맞아 국내외 사회공헌 활동 전개 전 종목 시세 보기 close 은 새해에도 대한민국 대표 국적 항공사이자, 글로벌 네트워크 캐리어라는 위상에 걸맞은 가장 높은 수준의 안전 운항과 서비스를 제공한다는 목표를 세웠다. 이를 바탕으로 모두에게 신뢰받고 사랑받는 항공사로 자리매김한다는 계획이다.

(사진 좌측 세 번째부터) 송기원 인천여객서비스지점장, 고광호 여객사업본부장, 새해 첫 고객, 이동협 여객운송부 담당 등 관계자들이 기념사진을 촬영하는 모습. 대한항공 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>