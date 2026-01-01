중소·벤처기업계, '대도약 원년' 대통령 신년사에 "시의적절·환영"

중소·벤처기업계가 이재명 대통령의 2026년 신년사에 일제히 환영한다는 입장을 밝혔다. 중소·벤처기업 모두의 성장으로 대전환하겠다는 의지를 밝힌 점이 무엇보다 시의적절하다는 이유에서다.

1일 중소기업중앙회는 논평을 통해 "2026년을 대한민국 대도약의 원년으로 만들겠다는 (대통령의) 신년사에 대해 환영한다"며 "이제는 국민 누구나 국가 성장에 투자하고, 인공지능(AI)과 에너지 대전환, 창업 중심 사회 전환으로 우리 사회가 기업가정신과 혁신을 통해 새롭게 성장할 수 있도록 지원해 중소기업과 벤처·스타트업 모두 성장하는 시대를 열겠다고 밝혔다는 점에서 기대가 크다"고 했다.

중기중앙회는 또 "지방주도 성장에 있어서 지역경제의 핵심 주체인 지방 중소기업의 현장 목소리가 향후 정책에 충분히 반영돼 지방에서 기업하기 좋은 환경을 만들어주기를 기대한다"며 "중소기업계도 혁신과 성장의 당당한 주체로서 대한민국 경제가 당면한 저성장의 위기를 극복하고 성장·발전의 대전환을 이뤄낼 수 있도록 AI 전환과 활용, 글로벌 시장 진출 등에 최선의 노력을 다할 것"이라고 강조했다.

이날 벤처기업협회도 이 대통령의 신년사에 대해 "수도권 1극 체제에서 벗어난 지방 주도 성장전략, 대기업 중심 성장구조를 넘어 중소·벤처기업까지 성장의 과실을 확산시키겠다는 국정 철학, 그리고 '창업 중심 사회'로의 전환 의지를 분명히 밝힌 점은 우리 경제의 체질을 개선하고 미래 성장동력을 확충하는 데 있어 매우 시의적절하다"고 했다.

협회는 이어 "AI 전환, 에너지 대전환, 글로벌 공급망 재편이라는 구조적 변화 속에서 벤처·스타트업은 새로운 산업과 일자리를 창출하는 국가 혁신의 최전선에 서 있으며, 이번 신년사에서 제시된 정책 기조는 그 역할을 더욱 분명하게 뒷받침하는 중요한 신호"라며 "고용 중심 사회에서 창업 중심 사회로의 대전환이 담론에 그치지 않고 현장에서 체감되는 변화로 이어질 수 있도록, 혁신기업의 성장과 스케일업을 제약하는 규제·금융·인재·시장 접근 한계를 해소하는 정책 환경 조성을 위해 정부·국회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 했다.

벤처기업협회는 "2026년을 대한민국 대도약의 원년으로 만들기 위해, 벤처·스타트업이 국가 성장을 선도하는 주체로서 대전환의 과제를 실천으로 이어가고 우리 경제가 저성장의 고리를 끊고 다시 한번 도약할 수 있도록, 책임 있는 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



