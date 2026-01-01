본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경북대, 개교 80주년 기념 '2026 신년음악회' 개최…가수 이영현 등 출연

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.01 17:22

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 16일 경북대 대강당서 전석 무료…티켓링크 선착순 예매

경북대학교(총장 허영우)는 2026년 개교 80주년을 맞아 시·도민과 함께하는 '경북대학교 개교 80주년 기념 2026 신년음악회'를 오는 1월 16일 오후 7시 30분 경북대 대강당에서 개최한다.


2008년 시작해 올해 19회째를 맞은 신년음악회는 해마다 다채롭고 수준 높은 공연을 선보이며, 경북대와 지역민이 함께하는 대표적인 문화행사로 자리 잡고 있다.

경북대 제공

경북대 제공

AD
원본보기 아이콘

경북대 80주년 메인 슬로건인 'The Grand Moment, KNU80'을 주제로 열리는 이번 신년음악회에는 가수 이영현을 비롯해 퓨전국악밴드 화애락, 보컬앙상블 S-CLASS, LED 트론댄스팀 에스플라바 등 폭넓은 장르의 아티스트들이 출연한다.

지휘는 이광호 지휘자가 맡고, 연주는 디오 오케스트라가 함께한다.


이영현은 'Butterfly', '체념'을, 화애락은 '아름다운 나라', '배 띄워라'를 들려주고, S-CLASS는 뮤지컬 이순신 삽입곡 '나를 태워라' 등을 선사하는 등 국악과 클래식, K-팝을 한 자리에서 즐길 수 있는 무대가 펼쳐질 예정이다.


공연은 전석 무료다.

관람 신청은 티켓링크를 통해 선착순으로 진행되며, 1차 예매는 오는 5일, 2차 예매는 9일에 각각 오픈된다.


자세한 사항은 경북대 신년음악회 홈페이지를 참조하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

새로운 이슈 보기