"소망 이루세요" … 창원특례시, 진해루서 시민 3000여명과 병오년 새해 맞아

해군 군악대 길놀이·모듬북 퍼포먼스

바이올린 협연 등 다채로운 공연 펼쳐



경남 창원특례시는 1일 새해를 맞아 시민의 안녕과 지역사회 화합을 기원하는 '2026 병오년(丙午年) 새해맞이 시민소망 기원제'를 개최했다.

창원특례시, 진해루서 시민 3000여명과 병오년 새해 맞아.

이날 행사는 이충무공선양군항제위원회 주관으로, 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯해 이종욱 국회의원, 진해구 도·시의원, 유관 기관·단체장, 시민 등 3000여명이 참석한 가운데 오전 6시 30분에 시작했다.

식전공연에서는 해군교육사령부 국악대가 새해 시민 모두의 만복을 기원하는 흥겹고 신명 나는 우리 가락 '길놀이'를 선보여 큰 박수를 받았다. 이어 국악과 바이올린 선율이 어우러진 퓨전 공연으로 추운 날씨에도 행사장을 찾은 시민들에게 깊은 감동을 선사했다. 또한, 신년 덕담과 새해맞이 퍼포먼스가 더해지며 한껏 흥겨운 분위기 속에서 새해 첫날의 해돋이를 함께 맞이했다.

행사에 참여한 시민들은 한 해를 시작하는 설렘과 새로운 다짐을 적은 소망지를 소망줄에 걸며 즐거운 시간을 보냈으며, 선양회에서 준비한 따뜻한 어묵탕과 차, 다복을 기원하는 복떡을 나누며 몸과 마음을 따뜻하게 덥혔다.

진해구청과 선양회는 행사 당일 많은 인파가 몰릴 것으로 보고 진해경찰서, 창원소방본부 등 유관기관과 긴밀한 협력 체계를 구축해 긴장 태세를 갖추었다. 특히, 방파제를 따라 안전시설물과 안전요원을 집중적으로 배치해 안전사고 예방에 만전을 기했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "붉은 말의 힘찬 기운을 가득 품은 새해 첫 태양을 많은 시민 여러분과 함께 맞이해서 더욱 특별하게 느껴진다"며 "병오년 새해 시민 여러분의 가정에 늘 건강과 웃음, 행복이 가득하시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



