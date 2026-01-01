본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]근로복지공단

부애리기자

입력2026.01.01 15:10

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<본부장 임용>

▲ 인재개발원장 원동열


<병원장 임용>

▲ 인천병원장 조준 ▲ 태백요양병원장 한경자

<1급 승진>

▲ 진주지사장 김영철 ▲ 화성지사장 김창수 ▲ 경인북부업무상질병판정위원회 위원장 김영수 ▲ 순천병원 행정부원장 김미진 ▲ 태백병원 행정부원장 민현희


<2급 승진>

▲ 서울동부지사 재활보상1부장 장희윤 ▲ 부산지역본부 소음성난청전담TF장 김형조 ▲ 김해지사 재활보상부장 노광석 ▲ 대구지역본부 소음성난청전담TF장 권홍직 ▲ 대구북부지사 재활보상부장 박영진 ▲ 평택지사 재활보상2부장 김현식 ▲ 안산지사 재활보상2부장 박영주 ▲ 성남지사 가입지원2부장 김세곤 ▲ 광주지역본부 가입지원2부장 박항민 ▲ 광주지역본부 소음성난청전담TF장 김동성 ▲ 여수지사 재활보상부장 이영숙 ▲ 강원지역본부 경영지원부장 황선정 ▲ 강원지역본부 재활보상부장 임준철 ▲ 강원지역본부 진폐보상부장 김종두 ▲ 춘천지사 가입지원부장 조형규 ▲ 창원병원 원무부장 이용재 ▲ 안산병원 건강관리부장 임후숙 ▲ 창원병원 간호1부장 서선주 ▲ 순천병원 간호부장 정수경 ▲ 인천병원 진단검사의학부장 나경이 ▲ 안산병원 진단검사의학부장 김학기


<1급 전보>

▲ 서울강남지사장 문태진 ▲ 서울동부지사장 신동현 ▲ 의정부지사장 정경훈 ▲ 남양주지사장 김종범 ▲ 창원지사장 윤일한 ▲ 울산남부지사장 이형균 ▲ 양산지사장 정영준 ▲ 경남업무상질병판정위원회 위원장 김삼중 ▲ 포항지사장 홍태범 ▲ 고양지사장 윤재만 ▲ 성남지사장 현애숙 ▲ 전주지사장 최영안 ▲ 군산지사장 한대희 ▲ 여수지사장 이경란 ▲ 보령지사장 김재현 ▲ 대전업무상질병판정위원회 위원장 김정례 ▲ 강릉지사장 최명순




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

발라먹기 귀찮았는데…'잔가시 없는 붕어' 개발한 중국

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

美 압박 받는 베네수엘라, 미국인 구금…최소 5명 체포

새로운 이슈 보기