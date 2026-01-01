본문 바로가기
김영록 지사, 새해 첫 일정…목포 현충탑 참배

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.01 14:39

김대중 대통령 동상 참배
대통합·대부흥 전남 다짐

1일 병오년 새해를 맞아 김영록 전라남도지사를 비롯한 전남도청 실·국장 등 관계자들이 목포 현충공원을 찾아 참배하고 있다. 전남도 제공

1일 병오년 새해를 맞아 김영록 전라남도지사를 비롯한 전남도청 실·국장 등 관계자들이 목포 현충공원을 찾아 참배하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 병오년 새해 첫날인 1일 목포현충공원 현충탑과 남악중앙공원 김대중 대통령 동상을 차례로 참배하며 새해 일정을 시작했다.


김 지사는 이날 현충탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고 새해 전남 도정의 각오를 다졌다. 이어 김대중 대통령 동상을 참배하며 민주주의와 평화의 가치를 되새겼다.

김 지사는 "지난해 전남은 인공지능(AI)과 에너지 전환의 중심지로 자리매김하며 대한민국의 미래를 여는 성과를 거뒀다"며 "올해는 대통합·대역사·대부흥의 전라남도로 더 크게 도약해 도민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.


이어 "도민 한 분 한 분의 삶이 나아지고 전남 곳곳에 희망이 퍼지도록 행정 역량을 집중하겠다"며 "도민의 응원과 참여가 전남 발전의 가장 큰 힘"이라고 강조했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
