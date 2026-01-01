붉은 말 기운 담아… 부산 롯데백화점, 새해 첫 세일

신년 맞이 정기세일, 겨울상품 시즌 오프



부산 롯데백화점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)이 새해 첫 세일에 들어간다. 1월 2일부터 18일까지 '2026 신년 정기 세일'을 진행한다.

이번 세일에는 320여개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 연중 한파가 이어지는 1월을 맞아 띠어리, 꼼데가르송 등 주요 패션 브랜드의 겨울 시즌오프 상품을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 패딩 코트 등 겨울 아우터가 중심이다.

폴로, 빈폴, 라코스테, 헤지스, 타미힐피거 등 트래디셔널 브랜드와 럭셔리 상품군도 겨울 시즌오프에 들어가며 겨울 패션 수요를 겨냥한다.

프로모션도 마련했다. 2일부터 11일까지 세일 기간 중 럭셔리 상품군을 포함해 패션·스포츠·잡화·주방식기·홈패션·홈데코 등 전 상품군에서 단일 브랜드 기준 일정 금액 이상 구매 시 구매 금액의 7% 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다.

고객 참여형 이벤트도 준비했다. 2일 하루 동안 오전 9시 30분부터 롯데백화점 애플리케이션을 통해 패션·스포츠 상품군 30만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3만원 할인 쿠폰을 선착순 2만명에게 제공한다. 해당 쿠폰은 2일부터 4일까지 사용할 수 있다.

같은 기간 응모할 수 있는 '신년 맞이 쇼핑지원금 이벤트'도 진행한다. 추첨을 통해 2026명에게 5만원, 2만명에게 1만원 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다. 상품권 사용 기간은 8일부터 18일까지다.

뷰티 행사도 눈길을 끈다. 롯데백화점은 설화수와 협업해 '붉은 말의 해' 프로모션을 진행한다. 윤조에센스 기획 기프트 세트를 단독으로 선보이고 설화수와 오덴세 컬래버레이션 텀블러 증정 행사도 마련했다. 2일부터 11일까지는 전 점포에서 '뉴 이어 뷰티 페스타'를 열어 롯데카드·현대카드로 결제 시 구매 금액의 7~10% 상당의 롯데상품권을 준다.

점포별 행사도 이어진다. 부산본점 지하 1층 시그니처 팝업존에서는 15일까지 펫페어 팝업스토어를 열어 캣타워와 의류, LED 리드줄, 프로필 촬영 콘텐츠를 선보인다. 광복점 지하 1층 특설매장에서는 8일까지 브롬톤, 밀레 등이 참여해 구스다운과 다운 재킷을 최대 70% 할인 판매한다.

동래점 7층 특설매장에서는 다우닝, 템퍼, 가보건강침대 등이 참여하는 가구 프로모션을 진행한다. 구매 금액에 따라 최대 10% 상당의 롯데상품권을 증정한다. 센텀시티점 지하 2층에서는 노스페이스, K2, 컬럼비아 등 아웃도어 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

위호 롯데백화점 부산본점 영업기획팀장은 "붉은 말의 해를 맞아 새해 에너지와 분위기를 쇼핑으로 느낄 수 있도록 준비했다"며 "첫 정기 세일인 만큼 실질적인 혜택과 콘텐츠로 새 출발을 응원하겠다"고 힘줬다.





