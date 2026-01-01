본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

새 해 뜨자 '세일'… 신세계 센텀시티, 신년 맞이 '신백멤버스 페스타'

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.01 11:56

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

300여개 인기 브랜드 참여 최대 70% 할인

신세계 센텀시티가 새해 고객에게 첫 정기세일을 선물한다.


'굿 복(福) DAY'를 테마로 한 '신백멤버스 페스타'를 오는 2일부터 11일까지 마련했다. 패션·잡화·리빙 등 300여개 브랜드가 참여해 최대 70% 할인 혜택을 제공한다.

특가 상품전도 마련됐다. 스포츠 장르에서는 스케쳐스 '고워크 글라이드 스텝 2.0', 스트리트 패션 브랜드 브라운브레스 '올티니티 다운 재킷'을 할인가로 내놓는다.


아동 브랜드 압소바는 우주복·내의·배냇저고리·슈트·손싸개로 구성된 '나로 뱀부 출산시리즈 세트'를 파격적인 할인가로 판매한다.


시즌오프 세일도 함께 진행된다. 해외 디자이너 브랜드 르메르는 2025 F/W 상품을 최대 30% 할인하고, 플리츠플리츠는 20%까지 가격을 낮춘다.

영캐주얼 브랜드 룩캐스트와 마리떼프랑소와저버는 20~30%, 스포츠 브랜드 안다르는 최대 50% 할인에 들어간다. 테이블웨어·주방용품 브랜드 빌레로이앤보흐와 휘슬러는 10~50% 세일을 진행한다.


자체 기획전도 마련했다. 나이키 키즈, 노스페이스 등 30여개 브랜드가 참여하는 '뉴 시즌 페어'를 열어 신학기 가방과 스포츠 백팩을 선보인다.


구매 혜택도 준비했다. 신세계 제휴카드로 당일 60만원 이상 결제하면 3만원 신백리워드 쿠폰을 사용할 수 있다. 특가 상품을 20만원 이상 구매하면 2만원 쿠폰을 준다.


신세계 제휴카드 이용 고객을 대상으로 2일 하루 동안 명품·패션·잡화 단일 매장에서 60만~1000만원 결제 시 7% 리워드를 제공한다. 3일부터 11일까지는 명품·워치·주얼리 단일 매장에서 200만~1000만원 결제 시 7% 리워드를 지급한다.


신세계 센텀시티 측은 "2026년 붉은 말의 해를 맞아 첫 세일을 준비했다"며 "다양한 프로모션으로 고객 만족도를 높여갈 계획"이라고 힘줬다.

새 해 뜨자 '세일'… 신세계 센텀시티, 신년 맞이 '신백멤버스 페스타'
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

600㎏ 남성, 400㎏ 감량했지만 41세 나이로 숨져

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

"굶으며 줄넘기 1000개"…저체중으로 병역 피한 男의 최후

"추워도 알몸으로"…새해 각오 다지며 뛰는 이색 마라톤

생애 최초 주택 구입 취득세 감면… 새해부터 바뀌는 지방세제

저마다 소망 품은 시민들… 영하 6도 뚫고 무등산으로

새로운 이슈 보기