류경기 중랑구청장, 봉화산서 해맞이 행사

김민진기자

입력2026.01.01 11:22

풍물패 길놀이·말띠 포토존 등 운영

서울 중랑구가 1일 오전 봉화산 정상에서 '2026 중랑 해맞이 행사'를 개최했다. 이날 행사는 추운 날씨에도 새해 첫 일출을 맞이하려는 많은 구민들의 참여로 진행됐다. 식전 행사로는 풍물패의 해맞이 길놀이와 중랑국악협회의 대금 연주가 이어졌다.

구민과 함께 해맞이 행사에 참석한 류경기 중랑구청장(뒷줄 왼쪽 세 번째). 중랑구 제공.

구민과 함께 해맞이 행사에 참석한 류경기 중랑구청장(뒷줄 왼쪽 세 번째). 중랑구 제공.

행사장에는 병오년을 기념한 말띠 인형 탈 포토존이 마련됐으며, 따뜻한 전통차 나눔 행사도 함께 운영됐다. 첫해가 떠오르는 순간 현수막 낙하 퍼포먼스가 펼쳐졌고, 참석자들은 만세삼창과 덕담을 나누며 새해의 안녕을 기원했다.


류경기 중랑구청장도 현장에서 구민들과 인사를 나누며 소통의 시간을 가졌다. 류 구청장은 "새해에는 40만 중랑구민 모두의 가정에 건강과 행복이 가득해지시길 바란다"며 "앞으로도 현장에서 구민의 목소리에 귀 기울이며 살기 좋은 중랑구를 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr


