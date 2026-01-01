181㎏ 바위 공 몸으로 막아…아이들 지킨 디즈니월드 직원

공연 소품 궤도 이탈 사고…직원 기지로 막아

SNS 확산 영상에 찬사…디즈니 “회복 지원”

미국 플로리다주 디즈니월드에서 공연 중 예상치 못한 사고가 발생했지만, 현장 직원의 기지 있는 행동으로 큰 피해를 막아내며 온라인에서 화제가 되고 있다.

지난달 31일(현지시간) 틱톡과 엑스(X·옛 트위터) 등 사회관계망서비스(SNS)에는 디즈니월드의 인기 어트랙션 중 하나인 영화 '인디애나 존스'를 주제로 한 라이브 공연 도중 벌어진 아찔한 순간이 담긴 영상이 확산했다.

해당 공연은 사원 안으로 들어간 인디애나 존스가 거대한 바위에 쫓겨 전력 질주하다 가까스로 탈출하는 영화 장면을 재현하는 장면이다. 그런데 바위 대용으로 설치된 대형 고무공이 공연 도중 통제를 벗어나면서 발생했다. 디즈니월드 측에 따르면 해당 고무공은 약 400파운드(약 181㎏)에 달하며, 지름은 성인 키의 2~3배 수준으로 제작된 대형 소품이다.

객석으로 굴러오는 대형 고무공을 몸으로 막아서는 디즈니월드 직원의 모습. 틱톡 캡처 AD 원본보기 아이콘

고무공은 무대를 가로질러 굴러가더니 어린이 관객이 다수 앉아 있던 객석 방향으로 빠르게 향했다. 그때 빠르게 상황을 인지한 한 남성 직원이 객석 앞쪽으로 뛰어나와 맨몸으로 고무공을 막아섰다. 그는 공의 무게와 추진력을 견디지 못해 튕겨 나가듯 쓰러졌지만, 이 과정에서 공의 진행 방향이 바뀌며 객석으로의 돌진을 막을 수 있었다.

영상을 접한 현지 네티즌들은 "아이들을 구한 진짜 영웅", "본능적으로 몸을 던진 용기가 대단하다", "디즈니의 안전 문화가 드러난 장면"이라며 찬사를 보냈다.

디즈니월드 관계자는 NBC 방송에 "사고로 부상을 입고 회복 중인 우리 멤버를 지원하는 데 집중하고 있다"며 "안전 절차 전반에 대해서도 면밀히 점검하고 있다"고 밝혔다.

한편 지난해 11월에는 미국의 한 놀이공원에서 최고 시속 120㎞에 달하는 롤러코스터를 타던 10대 소녀의 안전벨트가 풀리는 사고가 발생했다. 이에 앞좌석에 있던 부부의 빠른 대응으로 대형 참사를 막은 것으로 전해졌다.

당시 앞좌석에 탑승해 있던 부부는 놀이기구가 멈출 때까지 팔과 다리를 붙잡아 소녀가 좌석에서 이탈하지 않도록 버텼다. 롤러코스터가 정지할 때까지 약 3분간 이어진 이들의 필사적인 행동 덕분에 인명 피해는 발생하지 않았다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>