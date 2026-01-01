LG전자, 항공 신소재와 엑사원 적용된 '2026년형 LG 그램' 첫 선

CES서 공개…6일부터 국내서도 순차 출시

항공·우주산업에 쓰는 '에어로미늄' 적용

초경량 지키내면서도 내구성 강화

마그네슘·알루미늄 합금, 내구성 탁월

스크래치 저항력 35% 향상

16형 그램 프로 본체 무게 1199g

엑사원과 코파일럿 플러스 PC의 조화로

고도화된 '멀티 AI' 솔루션도 제공

인텔·AMD CPU 선택 폭도 넓혀

LG전자는 항공·우주 산업에서 활용되는 신규 소재를 적용하고 모기업이 독자 개발한 인공지능(AI) 모델 '엑사원'을 탑재한 2026년형 LG 그램을 CES 2026에서 선보인다고 1일 밝혔다.

LG전자가 CES 2026에서 2026년형 LG 그램을 공개한다. 신규 소재인 '에어로미늄' 을 적용해 내구성은 강화했고 엑사원을 기반으로 한 차별화된 AI 경험도 제공한다.

LG전자는 오는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 막을 올리는 세계 최대 가전·통신기술(IT) 전시회 CES 2026에서 LG 그램 프로 AI 2026(모델명: 16Z90U/16Z95U)을 처음으로 공개할 예정이다.

우리나라에서도 오는 6일부터 LGE.com을 시작으로 LG 그램 프로 AI(17/16형), LG 그램 프로 360 AI(16형), LG 그램 AI(15/14형), LG 그램북 AI(16/15형) 등 7종의 2026년형 신제품 라인업을 순차 출시한다.

LG전자는 이번 신제품에 대해 내구성이 높고 초경량 노트북으로 휴대성도 지켜낸 제품이라고 설명했다.

특히 LG AI연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) '엑사원 3.5'를 탑재해 문서 요약, 검색, 번역 등 다양한 온디바이스 AI 기능을 활용할 수 있게 만들어졌다. 코파일럿 플러스 PC까지 모두 쓸 수 있는 '멀티 AI'가 차별화된 AI 고객 경험을 제공한다.

또 2026년형 LG 그램에는 항공·우주 산업에서 주로 쓰이는 신규 소재인 '에어로미늄'을 적용해 '초경량 노트북'이란 정체성을 강화했다. 에어로미늄은 마그네슘과 알루미늄의 합금이다. 두 금속의 장점을 모두 갖춰 가벼우면서도 내구성이 탁월하다는 평가를 받는다. 16형 그램프로의 경우, LG전자의 '경량화 설계 공법'으로 에어로미늄을 적용해, 본체 무게가 1199g에 불과하다. 스크래치 저항력이 35% 이상 강해졌을 정도로 내구성은 높이면서도 가벼움은 유지했다. 에어로미늄 특유의 메탈 느낌 마감으로 외관도 고급스러워졌다.

2026년형 LG 그램은 고객의 사용환경과 패턴, 필요에 따라 자유롭게 활용할 수 있는 멀티 AI 솔루션도 제공한다. 네트워크 연결이 필요 없는 온디바이스 AI인 '그램 챗 온디바이스'는 엑사원 3.5를 기반으로 업그레이드돼 다양한 AI 기능을 더욱 편리하게 이용할 수 있다. 고객이 PC에 저장한 자료를 데이터베이스로 생성하고 이를 기반으로 검색과 답변을 수행하는 '마이 아카이브' 기능이 대표적이다. 고객이 지정한 폴더 내 파일을 먼저 검색·요약하고 질문의 의미와 문맥을 파악해 답변하기 때문에 개인화된 작업처리에 용이하다. 고객의 PC 작업 기록을 찾아주거나 실수로 지워진 데이터를 복원해주는 '타임 트래블' 기능도 편리함을 더한다. 마이크로소프트의 '코파일럿 플러스 PC'를 내장해 영상의 실시간 번역 자막이나 AI 이미지 생성 기능 등도 편리하게 사용할 수 있다.

연결성과 보안도 더욱 강력해졌다. 지난해 iOS와 안드로이드 등 OS 제약 없이 모바일 기기와 연결돼 활용도를 높였던 '그램 링크'는 올해 웹 OS까지 영역이 확장돼 TV·스마트모니터·프로젝터를 활용한 무선 파일 공유 및 사진 전송, 화면 확장을 통한 회의 진행이 가능하다. 2026년형 LG TV에 탑재되고 기존 TV에도 업그레이드로 제공되는 웹 OS26 기기면 모두 연결할 수 있다.

새로 추가된 '시큐어락' 기능은 노트북을 분실하거나 도난당했을 때 민감한 개인 데이터가 유출되지 않도록 원격으로 관리·보호한다. 단순히 노트북을 잠그는 데 그치지 않고 시스템을 무력화하고 운영체제까지 초기화해 개인 데이터를 안전하게 지킬 수 있다.

2026년형 LG 그램은 고객의 선택권도 넓혔다. 최신 AI CPU인 인텔(16Z90U-K, 인텔® 코어 Ultra 프로세서)과 AMD(16Z95U, Ryzen™ AI 400시리즈 프로세서) 탑재 제품 중 본인의 필요와 용도에 맞춰 제품을 고를 수 있다.

16형 LG 그램 프로에는 77Wh의 배터리를 탑재해 최대 27시간(LG전자 자체 동영상 재생 테스트) 동안 별도의 충전 없이 사용할 수 있다. 고속 충전 기능도 지원해 30분 충전만으로도 9시간 이상 사용할 수 있다. 흔히 '밀스펙'으로 불리는 미국 국방성 신뢰성 테스트 7개 항목(충격, 먼지, 고온, 저온, 진동, 염무, 저압)도 통과했다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 "2026년형 LG 그램은 고강도 메탈 신소재를 최초 적용해 초경량이라는 정체성은 강화하면서도 더욱 고도화된 AI 경험을 제공하는, AI PC의 새로운 기준이 될 것"이라고 말했다.





