[신년사]황기연 수은 행장 "수출 금융지원으로 한국경제 대도약"

이창환기자

입력2026.01.01 09:53

황기연 한국수출입은행장

황기연 한국수출입은행장은 1일 신년사에서 "수출 경쟁력 강화를 위한 전방위 금융지원으로 한국 경제의 대도약을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.


황 행장은 "2028년까지 여신 잔액 165조원 이상을 달성하도록 정책금융 공급 확대에 혼신의 힘을 다하겠다"며 "올해 VC(벤처캐피털) 펀드 출자를 개시하고, 2028년까지 3조원 이상의 민간투자를 견인하는 등 생산적 금융 제공자 역할을 획기적으로 확대하겠다"고 강조했다.

이어 "기술력과 성장 잠재력을 보유한 중소·중견기업에 향후 3년간 총 110조원 이상의 자금을 공급하겠다"며 "대외경제협력기금(EDCF)의 투명성과 책무성을 한층 강화하고, 인공지능(AI) 전환을 가속해 정책금융 실행력을 근본적으로 강화하겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
