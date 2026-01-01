속초시, 2026년 ‘빈틈없는 복지 안전망’ 구축…시민 행복 도시 구현 박차

2026년 달라지는 속초…더욱 촘촘해지는 시민 복지망

의료·요양·생활 등 아우르는 통합돌봄…3월부터 본사업 추진

아동수당 인상·농식품 바우처 청년 확대…‘속초형 통합돌봄’ 가동

돌봄부터 먹거리까지…소외 없는 촘촘한 맞춤형 서비스 제공

강원도 속초시가 2026년 새해 들어 더욱 촘촘해진 복지 사업을 펼치며 시민이 행복한 도시 구현에 나선다.

속초시는 1월부터 12월까지 '속초형 통합돌봄지원 사업'을 추진한다. 이 사업은 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률에 따라 시범사업으로 먼저 운영되며, 본격적으로 법이 시행되는 3월 27일부터는 본사업이 운영된다. 노쇠·장애·질병·사고 등으로 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등 복합 지원이 필요한 시민을 대상으로 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활 지원, 주거 등 서비스를 연계·제공하고 모니터링까지 이어 가는 게 핵심이다.

통합돌봄은 생활지원과 주거, 건강·의료, 서비스 연계를 아우르는 7개 특화사업으로 구성한다. 돌봄인력이 가정을 방문해 청소·식사·간병을 지원하는 '집으로 ON 케어', 맞춤형 식단 제공과 영양상담을 담은 '보양밥상', 고령친화 주거환경 개선을 돕는 'Re:스위트 홈'을 포함한다. 거동이 불편한 재가 환자 가구에는 '1동 1주치의' 방문 진료를 제공하고, 지역 의료기관과 협업해 퇴원환자 중 통합돌봄 대상자를 발굴·연계하는 체계를 가동한다. 복지통장 등 지역 복지 전문가를 통한 대상자 발굴 '찾:다 속초'와 집중관리 대상자 모니터링 '잇:다 속초'도 함께 추진한다. 2026년 통합돌봄 사업비는 5억1000만원으로 편성됐다.

아동과 청년을 비롯한 취약계층 전반의 먹거리 안전망도 강화된다.

결식 우려가 있는 18세 미만 취학 아동에게 지원하는 아동급식비의 1식 단가가 기존 9500원에서 1만원으로 인상된다.

생계급여 수급 가구에 양질의 신선한 농산물 구매를 지원하는 농식품 바우처는 2026년부터 청년 가구를 대상으로 포함한다. 이에 따라 해당 바우처를 지원받을 수 있는 가구는 생계급여 수급 가구 중 임산부·영유아·아동·청년(1992년 1월 1일~2007년 12월 31일 출생자) 포함 가구로 변경되었으며, 2026년부터는 버섯, 산나물 등 임산물도 구매 가능 항목에 포함된다. 지원 금액은 가구원 수에 따라 월별 1인 4만 원, 2인 6만000원, 3인 8만3000원, 4인 10만원 이 지원된다.

지역 내 취약계층 누구나 이용할 수 있는 '그냥드림 사업'도 새롭게 운영한다. 이 사업은 종전의 푸드뱅크(마켓) 제도를 보완하고자 마련된 사업으로, 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 발굴해 식품과 생필품을 제공하며 나아가 복지상담과 맞춤형 서비스까지 연계하게 된다. 이를 위해 먹거리길 19(2층)에 '속초 기초푸드뱅크' 조성을 마쳤고, 12월까지 연중 운영한다.

돌봄 분야도 더욱 체계화된다.

질병과 부상, 주 돌봄자의 부재 등으로 긴급하게 돌봄이 필요하지만 기존 서비스로는 도움을 받기 어려운 가구를 대상으로 기본돌봄 서비스를 30일 이내에 최대 72시간 지원해 돌봄 공백을 최소화한다.

보호자의 일·가정 양립을 위한 아이돌봄 사업은 대상이 기준중위소득 200% 이하에서 2026년부터는 250% 이하로 확대된다. 이를 통해 가족구성원 삶의 질 향상과 양육 친화적인 사회환경 조성에 도움이 될 전망이다.

영아전담, 야간연장, 시간제, 장애아 보육 등 취약 보육 분야의 활성화를 위해 분야별 전담 어린이집을 지정해 운영한다. 2026년에는 영아전담 1개소, 야간연장 6개소, 시간제보육 7개소, 장애아통합 1개소가 운영되며, 이외에도 다양한 보육 수요에 대응해 운영할 수 있는 속초형 안심보육센터 2개소를 운영한다.

한편, 기존 8세 미만 모든 아동에게 월 10만원씩 지원되던 아동수당은 9세 미만 아동으로 범위가 늘어나고, 금액도 10만5000원으로 상향된다.

속초시 관계자는 "2026년에는 시민이 체감하는 복지 안전망을 더욱 촘촘히 다듬는 데 초점을 맞췄다"며 "식생활·돌봄 등이 필요한 가구에는 맞춤형 서비스를 신속하게 연결하며, 아동과 가족 분야 등 전방위적 복지를 더욱 세심하게 살펴 부담을 줄이겠다"고 말했다.

이어 "제도 변화가 현장에서 제대로 작동하도록 민관 협력체계를 더욱 강화하고, 사각지대 발굴과 지속적인 모니터링을 통해 도움이 필요한 가구에 지원이 닿을 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.





