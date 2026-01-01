주토피아2, '겨울왕국2' 넘어 디즈니 최고흥행 애니 등극

개봉 5주 만에 달성

애니메이션 '주토피아2'가 '겨울왕국2'를 넘어 디즈니 애니메이션 스튜디오의 역대 최고 흥행 애니메이션 자리에 올랐다.

주토피아2는 지난해 11월 26일 개봉한 뒤 5주 만에 전 세계 박스오피스에서 14억6000만 달러(약 2조1100억원)의 수익을 올렸다고 로이터 통신 등이 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

이는 종전 최고 흥행작인 '겨울왕국2'의 2019년 기록 14억5000만 달러를 경신한 것이다.

주토피아2는 미국에서 3억3300만 달러, 그 외 지역에서 11억3000만 달러의 수익을 올렸다.

특히 중국에서만 전 세계 수익의 40% 수준인 5억6000만 달러를 기록했다. 주토피아2는 개봉 직후 주말에 중국 극장에서 판매된 전체 영화표의 95%를 차지했다.

올해 전 세계에서 흥행 수익이 10억 달러를 넘긴 작품은 주토피아2 외에 디즈니의 실사판 '릴로&스티치' 리메이크작(10억3000만 달러)과 중국 애니메이션 '네자2'(22억 달러)뿐이다.





