본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

주토피아2, '겨울왕국2' 넘어 디즈니 최고흥행 애니 등극

최호경기자

입력2026.01.01 09:34

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개봉 5주 만에 달성

애니메이션 '주토피아2'가 '겨울왕국2'를 넘어 디즈니 애니메이션 스튜디오의 역대 최고 흥행 애니메이션 자리에 올랐다.


주토피아2. 연합뉴스

주토피아2. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

주토피아2는 지난해 11월 26일 개봉한 뒤 5주 만에 전 세계 박스오피스에서 14억6000만 달러(약 2조1100억원)의 수익을 올렸다고 로이터 통신 등이 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

이는 종전 최고 흥행작인 '겨울왕국2'의 2019년 기록 14억5000만 달러를 경신한 것이다.


주토피아2는 미국에서 3억3300만 달러, 그 외 지역에서 11억3000만 달러의 수익을 올렸다.


특히 중국에서만 전 세계 수익의 40% 수준인 5억6000만 달러를 기록했다. 주토피아2는 개봉 직후 주말에 중국 극장에서 판매된 전체 영화표의 95%를 차지했다.

올해 전 세계에서 흥행 수익이 10억 달러를 넘긴 작품은 주토피아2 외에 디즈니의 실사판 '릴로&스티치' 리메이크작(10억3000만 달러)과 중국 애니메이션 '네자2'(22억 달러)뿐이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"추워도 알몸으로"…새해 각오 다지며 뛰는 이색 마라톤

"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상

'불영어'에도 주요 대학 정시 경쟁률 상승…"합격 예측 예년보다 어려워"

세계 500대 부자 재산 합치면 1경7000조원…1위는 누구

새로운 이슈 보기