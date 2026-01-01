[신년사]박정원 두산 회장 "전사적 역량 모아 AI 전환 가속화"

박정원 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 781,000 전일대비 17,000 등락률 -2.13% 거래량 77,634 전일가 798,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 [특징주]두산, SK실트론 인수재원 확보…불확실성 해소에 5%대 ↑두산, 이웃사랑 성금 20억원 기탁외인 '썰물'에 대형 그룹株 '휘청'… 7대그룹 시총 143조 증발 전 종목 시세 보기 close 그룹 회장은 2026년 신년사에서 "전사적 역량을 모아서 인공지능 전환(AX·AI Transformation)을 가속하자"고 강조했다. 박 회장은 "'AI 기반 경쟁력'을 갖춘 기업과 그렇지 못한 기업은 머지않아 완전히 다른 선상에 있게 될 것"이라며 빠른 AX 추진을 통해 기존 제품의 지능화와 새로운 비즈니스 모델 창출, 포트폴리오 확장을 도모하자고 당부했다.

박 회장은 올해 신년사에서 지난해 어려웠던 경영환경 속에서도 성과 창출과 경쟁력 강화에 힘쓴 임직원의 노고에 감사를 표했다. 박 회장은, 자체 개발한 가스터빈으로 종주국 미국 시장에서 첫 수주를 기록한 두산에너빌리티, 글로벌 빅테크 대상 수주 확대로 사상 최대 실적을 기록한 전자BG 등의 성과를 특히 괄목할만한 성과로 꼽았다.

올해 경영환경에 대해 박 회장은 통상 갈등, 무역 장벽, 지정학적 분쟁, 주요국 정책 변화 등 리스크가 여전한 가운데 불확실성이 지속될 것으로 전망하며, 이를 '불확실성의 일상화'라고 진단했다. 또한 박 회장은 AI가 경제 전반에 미칠 파급 또한 예측하기 어렵다면서 "불확실성 속에서도 시대를 관통하는 확실한 성공 방정식은 '준비된 자에게 기회가 온다'는 사실"이라면서 당부사항을 전했다.

박 회장은 "글로벌 시장에서 인정받은 전자소재, 가스터빈 같은 분야에서는 기술력에 자신감을 갖고 경쟁사와 격차를 벌리고 추가 고객 확보에 힘쓰자"면서 선도사업 기술우위 유지 및 시장 확대를 주문했다. 또한 AI 시대 전력수요를 뒷받침할 에너지원으로 주목받고 있는 대형원전, SMR, 수소연료전지 분야에서도 시장 확대에 적극적으로 대응해서 기회를 잘 살려 나가야 한다고 강조했다.

이와 더불어 "기존 리소스만으로 성장에 어려움이 있다면, 외부에서 기회를 찾는 것을 포함해 신속하게 보완책을 마련하고 실행해야 한다"면서 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 비유기적 성장(Inorganic Growth) 전략을 지속적으로 검토할 것을 당부했다.

박 회장은 또 '피지컬 AI(Physical AI)' 시대가 본격화될 것을 전망하며 "두산은 발전기자재, 건설기계, 로봇 등 분야에서 세계적 수준의 제조 역량과 방대한 하드웨어 데이터를 보유하고 있어 피지컬 AI 시대를 선도할 수 있는 강점이 있다"면서 "빠른 AX 추진을 통해 기존 제품의 지능화는 물론, 새로운 비즈니스 모델과 포트폴리오 확장을 도모하자"고 말했다.

이어 박 회장은 AI 대전환기 경쟁력 제고 방향과 관련, "모든 구성원이 새로운 시대에 맞는 마인드셋을 갖추고 AI 활용 역량을 길러야 한다"며 임직원의 AI 역량 강화를 위해 업무별 맞춤형 교육을 비롯해 업무 프로세스 혁신과 AI 에이전트 개발 등을 적극 지원할 것임을 약속했다.

끝으로 박 회장은 "한 세기 넘게 수많은 대전환기를 겪으면서 쌓은 경험은 누구도 갖지 못한 자산"이라며 "두산이 쌓은 130년 역사의 저력 위에 스타트업과 같은 도전정신을 더해서 새로운 시대의 성공 스토리를 만들어 나가자"고 말했다.





