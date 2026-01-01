본문 바로가기
한화시스템 구미사업장, 보훈가족 위한 '사랑나눔 김장' 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.01 09:47

경북지역 보훈가족 100명에 김장김치 나눔

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 최근 한화시스템 구미사업장이 보훈가족을 위한 '사랑나눔 김장'을 전달했다고 1일 전했다.

대구지방보훈청과 한화시스템 구미사업장이 보훈가족을 위한 사랑나눔 김장김치 전달식 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

대구지방보훈청과 한화시스템 구미사업장이 보훈가족을 위한 사랑나눔 김장김치 전달식 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

한화시스템 구미사업장은 매년 보훈가족을 위한 나들이 행사와 주거환경개선사업, 김장김치 전달 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 국가유공자와 보훈가족을 향한 지속적인 관심과 지원을 이어오고 있다.


이번 김장 나눔은 겨울철 보훈가족들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련, 김장김치 7㎏씩 총 100가구의 경북지역 보훈가족에게 전달됐다.

김용진 한화시스템 구미사업장장은 "겨울철 보훈가족분들이 따뜻하고 건강한 겨울을 보내시길 바라는 마음으로 김장김치를 준비했다"며 "국가를 위해 헌신하신 분들께 다시 한번 깊이 감사드린다"고 말했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "한화시스템 구미사업장의 꾸준한 관심과 나눔은 지역 보훈가족들에게 큰 힘이 되고 있다"며 감사의 뜻을 표하고, "지역사회와 긴밀히 협력해 보훈가족분들이 편안하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
