김경환 한국주택금융공사 사장, “두터운 포용금융으로 국민 주거안정 실현”

정책모기지 고도화·디지털 혁신·ESG 금융 비전 제시

김경환 한국주택금융공사(HF) 사장은 2026년 신년사를 통해 국민 누구도 소외되지 않는 '두터운 포용금융'을 적극 실천하겠다는 의지를 전했다.

김 사장은 공급자 중심의 사고에서 벗어나 국민이 기대하는 서비스를 제공하는 주택금융 대표기관의 역할을 한층 강화하겠다고 강조했다.

김 사장은 우선 정책모기지를 서민과 실수요자의 내 집 마련은 물론 금융 취약계층에 실질적인 도움이 되도록 더욱 정교하게 공급하겠다고 말했다. 또 임대차시장 여건에 부합하는 새로운 주택보증 상품을 마련하고, 주택연금이 더 많은 국민의 노후보장 수단으로 자리 잡을 수 있도록 확대해 서민 주거 안정과 지역경제 활성화에도 기여하겠다는 계획을 제시했다.

디지털 혁신 방향도 분명히 했다. 김 사장은 '인공지능 전환(AX) 추진전략'을 바탕으로 업무 지능화를 구현하고, 비대면 채널을 고도화해 고객 편의를 획기적으로 높이는 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공하겠다고 말했다. 또 금융의 근간인 신뢰 확보를 위해 철저한 리스크 관리와 국민 정보보호에도 만전을 기할 것을 임직원들에게 당부했다.

글로벌 경쟁력 강화와 ESG 금융 확대에 대한 비전도 제시됐다. 김 사장은 글로벌 네트워크를 기반으로 국제교류의 실질적인 성과를 창출하고, 그린 커버드본드의 성공적인 발행을 통해 글로벌 ESG 금융 선도기관으로 도약하겠다는 포부를 전했다.

또 김 사장은 임직원들에게 서로를 이해하고 책임을 다하며 새로운 도전에 주저하지 않는 '한국주택금융공사(HF)다움'을 바탕으로, 국민의 주거행복 실현을 위해 함께 노력해 나가자고 당부했다.

영남취재본부 조충현 기자



