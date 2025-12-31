◆과장급 전보
▲소상공인경영안정지원과장 부이사관 손후근 ▲중소기업제도과장 서기관 남정령 ▲판로정책과장 서기관 이지호 ▲기술보호과장 서기관 김성훈 ▲창업생태계과장 과학기술서기관 남정렬 ▲소공인성장촉진단장 서기관 김현동
이서희 기자
[인사]중소벤처기업부
2025년 12월 31일(수)
