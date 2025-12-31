한동훈 당게 조사 발표에 내분 조짐…장동혁에 쏠리는 눈

국힘 당무감사위 "당게 사건 한동훈에 책임"

징계 결정은 윤리위로…인사권 쥔 張 선택 남아

국민의힘 당무감사위원회에서 이른바 당원 게시판 논란에 대한 조사를 통해 한동훈 전 대표의 책임을 물으면서 당내 내분 조짐이 일고 있다. 징계 결정권을 가진 중앙윤리위원장 인선이 남은 만큼 인사권을 쥔 장동혁 대표의 선택이 남은 상황이다.

당무감사위는 30일 보도자료를 통해 "당원 게시판 조사 결과 문제 계정들은 한 전 대표의 가족 5인 명의와 동일하다며 "전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조사 정황이 확인됐다"고 밝혔다. 아울러 "디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다"고 설명했다. 당무감사위는 한 전 대표에 대한 징계 권고 없이 조사 결과만 윤리위에 송부하기로 했다.

당무감사위 발표 직후 한 전 대표는 SBS 라디오에서 가족이 당원 게시판에 일부 글을 올렸다는 것을 나중에 알았다고 처음으로 인정했다. 한 전 대표는 "그 당시에는 몰랐지만 저를 비난할 문제라고 생각하신다면 감수하겠다"고 말했다. 다만 자신의 명의로 직접 작성한 글이 있다는 당무감사위 조사 결과는 부인하며 법적 조치를 예고했다.

당에선 내홍이 확산될 분위기다. 김민수 국민의힘 최고위원은 이날 YTN 라디오에서 "가치가 다른 사람을 모두 포용하면 강한 정당을 만들 수 없다"며 "당 리더였던 사람이 책임 없는 행동을 했다면 같이 가기 쉽지 않다"고 했다. 장예찬 여의도연구원 부원장도 사회관계망서비스(SNS)에 "이 정도면 부끄러워서 정계 은퇴를 해야 할 문제"라고 주장했다. 반면 정성국·박정하·배현진 의원 등 친한(한동훈)계에선 "대여 공세 재료가 넘치는 시점에 내부총질"이라며 강력 반발했다.

남은 것은 장 대표의 선택이다. 아직 윤리위원장 등이 공석인 만큼 장 대표가 어떤 인선을 하느냐에 따라 당원 게시판 논란을 둘러싼 갈등의 양상이 달라질 수 있기 때문이다.

일각에선 한 전 대표가 관련 논란에 대해 사과를 표명할 경우 정치적 타협을 통해 갈등이 봉합될 가능성도 제기한다. 한 재선의원은 "분열과 갈등을 계속 이어갈 수는 없다"며 "양쪽 다 문제 삼지 말고 털고 가야 한다"고 했다. 이에 대해 친한계는 선을 긋고 있다. 한 전 대표 측근은 "어제 이미 충분한 입장 표명이 있었다"며 "허위 사실 유포나 날조에 나선 이들은 일망타진할 것"이라고 강경 대응 의지를 나타냈다.

이에 따라 장 대표가 윤리위원장 인선을 통해 조만간 당원 게시판 문제를 결론지을 것이라는 전망이 힘을 받고 있다. 원내 핵심 관계자는 "이미 타이밍이 늦어진 측면이 있다"며 "이 문제를 털고 가겠다는 장 대표의 의지가 강한 만큼 마땅한 인물이 있다면 윤리위원장 인선을 마무리할 것으로 본다"고 했다.





최유리 기자



