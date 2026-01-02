기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 22년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

