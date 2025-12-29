김영록 지사, 故 안성례 오월어머니집 초대관장 애도

'오월 상처' 연대로 승화시킨 큰 어른

"고인 뜻 따라 오월정신 계승 힘쓸 것"

김영록 전라남도지사가 29일 고(故) 안성례 전 오월어머니집 초대 관장의 별세 소식에 애도를 표했다.

김 지사는 이날 애도 메시지를 통해 "고 안성례 관장님께서는 광주 5·18의 아픔을 온몸으로 껴안고, 그 상처를 연대의 힘으로 승화시킨 우리 시대의 큰 어른이셨다"며 "전남도민과 함께 깊은 슬픔을 나누며 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.

고 안성례 전 관장은 함평 출신으로, 1980년 5월 광주기독병원 간호사로 근무하며 5·18 민주화운동 당시 학살의 참상을 현장에서 지켜본 인물이다. 당시 시민들에게 헌혈을 요청하고 외신 기자들에게 진실을 알리는 데 앞장서는 등 민주화운동의 증인이자 실천가로 활동했다.

이후 남편인 고(故) 명노근 교수의 옥바라지를 하며 민주화운동에 참여했고, 광주시의원과 5·18 광주문제특위 위원장을 지내는 등 민주주의 회복과 진실 규명을 위한 활동을 이어왔다.

김 지사는 "전남도는 고인의 뜻을 기리며 오월정신 계승에 최선을 다하겠다"며 "국민주권정부 제1호 국정과제인 '오월정신의 헌법 전문 수록'과 전라남도 5·18 기념공간 조성을 통해 민주공화국의 정체성을 바로 세우고, 오월정신을 후대에 전하겠다"고 밝혔다.





