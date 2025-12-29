조지호 "'여인형, 정치인 위치 추적 요청"

"수사 잘 모른다고 생각"

여인형 전 국군방첩사령관이 12.3 비상계엄 당시 조지호 전 경찰청장에게 정치인 위치 추적을 요청했다는 증언이 나왔다.

12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란 혐의로 재판에 넘겨진 조지호 경찰청장이. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

조 청장은 29일 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 증인으로 출석해 이같이 말했다.

그는 지난해 12월3일 비상계엄이 선포된 후 여 전 사령관이 '계엄군이 진입할 예정이다', '정치인 15명을 체포할 텐데 위치추적을 해달라'는 연락을 했다고 진술했다.

이어 "(여 전 사령관에게) 위치 추적은 법원이 발부한 영장이 있어야 하는 데 그게 지금은 안 된다고 했다 "이분이 수사에 대해 잘 모르시는구나"라고 생각했다고 덧붙였다.

경찰청 국가수사본부로부터도 '방첩사가 체포조 지원을 요청했다'는 보고받았지만, 준비만 할 것을 지시했다고도 증언했다.

조 전 청장은 계엄 이튿날 새벽 6시 박현수 당시 행정안전부 경찰국장과 통화하며 여 전 사령관을 '미친놈으로 생각했다'라고도 말했다.

그러면서 "당시에는 계엄이 위헌·위법이라는 전제로 행동하지 않았다. 설령 내 신념과 다르더라도 법령에 있으면 따라야 한다"며 "여 전 사령관 전화가 말이 안 된다고 생각했지만, 법령에 따른 것이라면 협조해야 한다(고 생각했다)"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>