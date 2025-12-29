백조씽크, 롯데百 잠실점서 프리미엄 싱크볼 ‘깜뽀르테’ 팝업 스토어 오픈

국내 씽크볼 전문 제조업체 백조씽크가 이달 31일부터 롯데백화점 잠실점에서 깜뽀르테 팝업을 진행한다고 밝혔다.

이번 팝업에서는 프리미엄 씽크볼 깜뽀르테(calmforte)를 중심으로 선보인다. 깜뽀르테는 100% 국내에서 생산하는 핸드메이드 K-씽크볼이다. 깜뽀르테는 독자적인 2중 엠보 패턴과 고니 클리어 코팅, 3중 콰이어트 특수패드를 적용해 견고함과 고급스러움이 특징이다.

또한, 잠실 팝업에서는 다양한 디자인과 기능을 갖춘 수전, 활용도 높은 액세서리 라인업도 선보인다.

온라인 프로모션도 눈길을 끈다. 내부 단턱 디자인으로 다양한 액세서리 연출이 가능한 레이어드 리폼볼 'RECO85/W'를 파격적인 프로모션으로 선보인다.

현장에서는 전문 컨설턴트와 1:1 맞춤 상담을 통해 사용자의 주방 환경에 적합한 제품 추천과 설치 방법에 대한 원스톱 안내를 받을 수 있다.

행사 기간에는 깜뽀르테 제품 등을 특별 할인가로 선보이며, 금액대별로 구매 금액의 7%(최대 7만 포인트)에 해당하는 L.POINT 지급 프로모션도 진행한다.

백조씽크 관계자는 "깜뽀르테 팝업이 회차를 거듭할수록 프리미엄 주방 인테리어를 고민하는 고객들의 관심 또한 증가하고 있다"라며 "앞으로도 고객과의 접점을 적극 확대하고, 프리미엄 씽크볼의 절대 기준, 깜뽀르테만의 압도적 퍼포먼스로 고객 만족을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 백조씽크는 롯데백화점 잠실점 팝업을 시작으로 2026년 고객들과의 접점을 높이기 위해 다양한 공간에서 팝업을 진행할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>