서영이앤티, 유튜버 '은수저'와 모데나 발사믹 쥬세페 크레모니니 알려

이탈리아 프리미엄 발사믹 식초 브랜드 쥬세페 크레모니니의 한국 공식 수입원 서영이앤티㈜가 지난 27일 구독자 62만의 요리 유튜버 '은수저'와 협업한 영상을 '은수저'의 유튜브 채널을 통해 공개했다.

쥬세페 크레모니니는 독일의 저명한 소비재 평가기관인 "Stiftung Warentest"에서 실시한 이탈리아 모데나산 발사믹 식초 19개 브랜드의 블라인드 테스트에서 최고 점수를 받은 브랜드로 전문가들에게는 널리 인정받고 있는 발사믹 식초 브랜드이다. 현재는 프리미엄 발사믹 식초 브랜드만의 철학과 풍미로 국내 소비자들 사이에서도 마니아층을 확보하고 있다.

이번 협업 영상은 이탈리아 요리를 독창적으로 재현하는 유튜버 '은수저'가 모데나 발사믹 식초를 완성하는 핵심 공정을 직접 시연하고 활용 레시피까지 소개하는 콘텐츠로 공개 직후부터 큰 인기를 끌고 있다.

영상에 등장한 '쥬세페 크레모니니 모데나 발사믹식초 5그레이프'와 ' 쥬세페 크레모니니 화이트 컨디먼트 5그레이프'는 프리미엄 발사믹 식초 특유의 진한 점도와 깊은 향이 특징이다.

특히 두 제품은 포도 과즙 함량 70% 이상 기준인 쥬세페 크레모니니 5 그레이프 등급으로 '은수저' 또한 "이탈리아 현지에서 즐겨먹던 맛"이라며 제품의 풍미를 높이 평가했다.

쥬세페 크레모니니의 대표 제품 '모데나 발사믹식초 5그레이프'는 쿠킹 포도과즙을 73% 포함한 고농도 발사믹으로 벨벳처럼 부드러운 질감이 특징이다. 샐러드는 물론 아이스크림 같은 디저트에도 잘 어울린다.

'화이트 컨디먼트 5그레이프'는 껍질을 제거한 포도과즙으로 투명한 색상을 구현해 생선 요리나 샐러드처럼 식재료의 색감이 중요한 메뉴에 균형감 있는 산미를 더해준다.

영상에서 유튜버 '은수저'는 이탈리아 셰프 마시모 보투라의 조리 철학이 담긴 레시피를 쥬세페 크레모니니로 섬세하게 재해석해 현대적인 감각으로 풀어낸다.

▲발사믹 마요네즈로 담백한 재료의 맛을 끌어올린 '이탈리아식 BLT 샌드위치' ▲발사믹 특유의 산미로 균형을 맞춘 '이탈리아 포강을 거슬러 올라가는 장어' ▲깊은 풍미의 발사믹 소스가 킥인 '푸아그라 바'까지 세 가지 파인다이닝 레시피는 발사믹 식초의 품질이 요리의 완성도를 어디까지 끌어올릴 수 있는지 보여준다.

서영이앤티 관계자는 "쥬세페 크레모니니는 오랜 시간 이어져온 모데나의 정통성과 엄격한 품질 관리 기준을 고수해온 프리미엄 발사믹 식초 브랜드"라며 "이번 영상을 통해 더 많은 소비자들이 정통 발사믹의 가치를 경험하길 바란다"고 전했다.

한편 쥬세페 크레모니니는 유튜버 '은수저'와의 협업을 기념해 1월 31일까지 올리타리아 네이버 스마트스토어에서 특별 프로모션을 진행한다. 영상에 소개된 발사믹 제품을 최대 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.





