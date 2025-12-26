중국 예술 IP 비즈니스 기구 XENZIAO, 한국 시장 협력 확대 나선다

한국 오리지널 IP 대상으로 중국 시장 운영 경로 개방

중국 문화 소비 시장과 브랜드 협업 수요가 지속적으로 증가하면서, 국제 오리지널 예술 IP의 중국 내 상업화 기회도 확대되고 있다. 중국 예술 IP 비즈니스 운영 기관 XENZIAO가 최근 한국 시장 협력을 공식 확대하며, 한국 예술가, 일러스트레이터 및 오리지널 IP를 대상으로 중국 시장 협력과 운영 경로를 열겠다고 발표했다.

공고에 따르면, XENZIAO 는 한국 오리지널 일러스트레이션, 시각 예술 및 캐릭터 IP를 도입하고, 전시 프로젝트, 브랜드 협업, 상업적 라이선싱 및 장기 콘텐츠 운영 등을 통해 중국 시장 진출 및 확장을 지원할 계획이다. 이를 통해 IP가 중국 시장에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 시스템화된 운영을 추진한다는 방침이다.

XENZIAO는 기존의 단순한 라이선스 거래와 달리, IP의 중국 시장 내 장기 발전과 구조화된 운영에 중점을 둔다고 설명했다. 다년간의 중국 시장 경험을 바탕으로, XENZIAO는 IP의 전 주기를 아우르는 운영 시스템을 구축했다. 이는 전시 및 공간 프로젝트, 브랜드 협업, 뉴미디어 콘텐츠 운영, 문화 창작 및 리테일 개발, 상업 라이선싱 시스템 설계 등을 포함하며, 예술 콘텐츠가 중국에서 지속 가능한 발전을 이루도록 돕는다.

2024-2025년 동안, XENZIAO는 이미 여러 국제 IP의 중국 시장 협력을 진행해 왔다. 그 중 한국 오리지널 일러스트레이션 IP 'eteecy'는 2025년 7월부터 XENZIAO가 중국 시장 운영을 담당하고 있다.

운영 기간 동안 eteecy는 중국 소셜 미디어 유통, 오프라인 전시 프로젝트 실행, 중국 브랜드와의 상업적 협력 추진 등 여러 시장 검증을 성공적으로 완료하며, 한국 오리지널 IP가 중국에서 시스템화된 운영을 진행한 대표적 사례 중 하나로 자리매김했다.

주요 벤치마크 사례로서, eteecy는 XENZIAO의 운영 하에 강력한 시장 영향력과 상업적 전환 능력을 보여주었다. 데이터에 따르면, 4개월 간의 운영 기간 동안 eteecy는 전 네트워크에서 3천만 회 이상의 노출을 기록했으며, 중국 소셜 미디어 팔로워는 빠르게 1만 명을 돌파했다.

오프라인 비즈니스 측면에서는, 중국 후난성 창사에서 열린 첫 전시가 3개월간 총 6만 명 이상의 관람객을 유치했으며, 〈뉴스연보〉, 신화사 등 20여 개의 중국 국가급 권위 미디어로부터 보도되었다. 상업 협업 측면에서는, XENZIAO가 eteecy와 서브웨이(Subway), 디어아이린(DearIrean), 헌주스(HUNJUICE) 등 유명 브랜드 간 협력을 성사시켰으며, 현재 10개 이상의 상업 프로젝트가 추진 중에 있다.

앞으로 XENZIAO는 한국 오리지널 IP의 중국 시장 협력 및 에이전시, 한중 브랜드 합작 프로젝트와 상업 라이선싱, 한국 IP의 중국 내 전시 및 공간 프로젝트 실행, 그리고 중국 시장을 위한 콘텐츠 현지화 및 장기 운영을 중점적으로 추진할 예정이다.

현재 XENZIAO는 한국 예술가, 일러스트레이터, IP 보유자 및 예술 기관을 대상으로 협력 상담을 공식 개방했으며, 중국 시장 협력 모델에 대한 보다 심층적인 논의를 환영한다고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>