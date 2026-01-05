본문 바로가기
[사고]2026 소비자 선택 '최고의 유통기업' 찾습니다

임혜선기자

입력2026.01.05 11:00

제20회 아시아소비자대상
1월29일 시상식 개최

아시아경제는 올해로 20회를 맞는 '2026 아시아소비자대상' 수상 후보를 공모합니다.


아시아소비자대상은 유통·식품·소비재 산업 전반에서 성과를 거둔 기업과 브랜드를 발굴·시상하는 행사입니다. 지난 20년간 소비자의 편의 증진과 유통 산업 발전에 기여한 기업들을 조명하며 시대 변화에 맞는 유통 트렌드를 제시해왔습니다. 산업통상자원부와 보건복지부, 식품의약품안전처, 한국식품산업협회, 한국주류산업협회 등이 공식 후원합니다.

지난 한 해 활약한 유통·식품·소비재 기업을 대상으로 소비자 설문조사를 거쳐 히트상품을 선정하고, 관련 기관과 학계 전문가로 구성된 심사위원단이 공정하고 엄정한 심사를 진행하며, 이를 통해 총 10개 부문·47개 카테고리에서 최고의 기업과 브랜드를 선정할 예정입니다.


시상식은 이달 29일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열립니다. 고물가·저성장 국면 속에서도 혁신과 품질 경쟁력을 앞세워 국내외 시장에서 입지를 넓힌 상품과 브랜드를 선보이고, 경영 환경이 녹록지 않은 상황에서도 물가 안정과 사회적 책임을 꾸준히 실천해온 기업들의 적극적인 참여를 바랍니다.


▲행사명: 제20회 '2026 아시아소비자대상'

▲신청 기간: 2026년 1월5일~2026년 1월9일

▲선정 방법: 신청기업 대상 설문조사 후 심사위원단 평가

▲문의: 2026 아시아소비자대상 사무국(02-2200-2158)




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
