민주, 대전·충남특위 출범…5극3특 포문 여나

지역 통합 추진 속도…"균형발전 본격 시작"

더불어민주당이 당 특별위원회를 출범하며 대전·충남 통합 논의에 속도를 높였다. 이재명 정부의 국정과제인 5극3특(5대 초광역권·3대 특별자치도) 체제 구축의 포문을 열 수 있을지 주목된다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2025.12.24

24일 국회에서 민주당은 '대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 출범식 및 1차 전체회의'를 열었다. 출범식에 참석한 정청래 민주당 대표는 대전·충남 통합과 관련해 "국가 균형발전의 본격적인 시작"이라며 "이미 여러 행정절차가 진행돼 국회에서 법이 통과되면 빠르면 한 달 안에도 (통합이) 가능한 일"이라고 밝혔다.

특위 상임위원장인 황명선 최고위원은 "서울특별시와 제주특별자치도 수준의 재정 수준과 자치분권을 갖출 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 황 최고위원은 "1월 한 달 동안 충남도민, 대전시민 여러분의 의견을 충분히 듣는 공론화 과정을 진행하겠다"며 "의견들을 담아 특별법을 내년 1월 중, 늦어도 2월 초까지 발의하고 2월에 국회에서 처리할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "6월3일(지방선거) 통합시장을 선출, 7월1일 통합특별시를 출범하겠다"고 덧붙였다.

특위는 앞서 18일 이재명 대통령이 민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원들을 대통령실로 초대해 오찬 간담회를 진행한 이후 꾸려졌다. 통합시의 명칭 및 청사 등 세부 내용은 특위에서 의견을 수렴해 결정할 계획이다. 공동위원장은 박범계·이정문·박정현 의원이 맡았으며, 대전·충남 지역구 의원, 지역위원장, 지방자치단체장이 위원으로 포함됐다.

대전·충남 통합은 이재명 정부의 국정과제인 '5극 3특' 정책의 시발점이라는 해석이 나온다. 이재명 정부는 전국을 수도권, 동남권(부산·울산·경남), 대경권(대구·경북), 중부권(충청), 호남권 5극과 제주·강원·전북 특별자치도 등 3특으로 나눠 국가균형성장을 이뤄내겠다는 계획이다. 정 대표도 "이재명 정부의 국정과제인 5극3특의 첫 단추"라며 "인구 360만명, 지역내총생산 190조원 규모 통합경제권이 형성된다면 충청은 대한민국을 견인할 새 축이 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.





