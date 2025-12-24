GS차지비, ‘2025 대한민국 브랜드 대상’ 산업통상부 장관상 수상

좌측부터 산업통상부 엔지니어링디자인과 임경섭 팀장, GS차지비 김정욱 대표 AD 원본보기 아이콘

대한민국 브랜드 대상은 국내 유일의 브랜드 관련 정부 주관 시상식으로, 산업통상부가 주최한다. 브랜드 인지도나 마케팅 활동뿐 아니라 고객이 실제로 경험하는 서비스 품질과 브랜드 신뢰도, 지속 가능성, 혁신 역량, 그리고 이를 일관되게 운영·관리하는 체계를 종합적으로 평가해 수상 기업을 선정한다. GS차지비는 전국 단위 EV 충전 인프라를 기반으로 충전 서비스 전반의 고객경험을 체계적으로 설계하고 운영해 온 점을 높이 평가받아 이번 수상의 영예를 안았다.

GS차지비는 EV 충전 서비스를 단순한 인프라 제공을 넘어, 전기차 충전 전 과정에서 일관된 고객 경험을 제공하는 서비스 전략을 통해 시장을 선도하고 있다.

충전기 구축과 운영, 충전소 및 충전기 정보 제공, 고객센터 응대, 장애 발생 시 조치에 이르기까지 고객이 접하는 모든 접점을 하나의 통합된 브랜드 경험으로 관리해 왔다. 개별 서비스나 기능 단위가 아닌, 고객 여정 전반에서 일관된 경험을 제공하는 것을 브랜드 운영의 핵심 원칙으로 삼고 있다.

특히 서비스 안정성과 운영 신뢰도를 최우선 가치로 두고, 고객이 언제든 안심하고 이용할 수 있는 충전 환경을 구축해 왔다. 충전기 가동률, 장애 대응 속도, 고객 문의 응답 품질 등 주요 운영 지표를 지속적으로 개선하며, 고객이 체감하는 신뢰와 편의성을 브랜드 경쟁력으로 축적해 온 점이 차별화 요소로 작용했다.

이러한 브랜드 운영 전략은 충전기 구축부터 운영, 유지보수, 고객 응대에 이르기까지 EV 충전 서비스 전 영역을 하나의 운영 체계로 연결하고, 이를 동일한 브랜드 기준 아래 관리하는 방식으로 구현되고 있다. 이를 통해 단기적인 캠페인이나 홍보에 의존하기보다, 일관된 서비스 품질을 통해 브랜드 신뢰를 장기적으로 축적하는 구조를 구축해 왔다.

한편 GS차지비는 브랜드 운영 품질을 더욱 고도화하기 위해 Gen AI 기술을 업무에 적용하고 있다. 그 예로 고객센터 상담을 지원하는 LLM 기반 '차지비서 for Smart CS'를 통해 반복 업무를 줄이고, 보다 정확하고 일관된 고객 응대를 가능하게 하는 환경을 마련하고 있다.

김정욱 GS차지비 대표는 "EV 충전 서비스에서 브랜드는 광고나 인지도 이전에 고객이 실제로 겪는 경험의 총합이라고 생각한다"며 "GS차지비는 충전소 현장부터 고객센터, 운영 시스템에 이르기까지 모든 접점에서 동일한 기준의 경험을 제공하는 것을 브랜드 운영의 핵심으로 삼아 왔다"고 말했다. 이어 "앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 서비스 품질을 꾸준히 유지·개선해 EV 충전 서비스의 새로운 표준을 만들어가겠다"고 덧붙였다.

GS차지비는 이번 수상을 계기로 고객경험을 중심으로 한 브랜드 운영 체계를 더욱 강화하고, 안정적인 서비스 품질과 일관된 경험을 바탕으로 EV 충전 산업 내에서 신뢰받는 대표 브랜드로서의 입지를 지속적으로 공고히 해 나갈 계획이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



