서진시스템, 665억원 규모 ESS 장비 공급 계약

서진시스템 서진시스템 178320 | 코스닥 증권정보 현재가 25,800 전일대비 250 등락률 +0.98% 거래량 108,869 전일가 25,550 2025.12.24 10:30 기준 관련기사 서진시스템, 1853억 규모 미국향 ESS 본격 공급서진시스템, 100억 규모 자사주 매입·소각 단행[클릭 e종목]"서진시스템, 내년 ESS장비 출하 증가로 실적 개선 기대" 전 종목 시세 보기 close 은 24일 에이스엔지니어링과 665억원 규모 에너지저장장치(ESS) 장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 5.48%에 해당하는 규모다. 기간은 내년 6월9일까지다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



