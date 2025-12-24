쏘렌토 2년 연속 국내 베스트셀링카…아반떼 '톱3' 유력

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 121,100 2025.12.24 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 쏘렌토가 2년 연속 국내 '베스트셀링카'에 오를 전망이다. 현대자동차 아반떼도 레저용 차량(RV)과 대형차의 강세를 뚫고 순위권에 오를 것으로 보인다.

기아 '더 2026 쏘렌토' AD 원본보기 아이콘

24일 국내 완성차 5개사의 국내 판매량을 집계해 보니 쏘렌토는 올해 1~11월 국내에서 총 9만526대가 팔리며 누적 판매량 1위를 차지했다. 아반떼는 7만2558대가 팔리며 2위에 올랐고 3위는 기아 카니발(7만2289대)이다.

쏘렌토와 아반떼의 판매량 차이는 1만7968대로 월간 판매량을 고려할 때 쏘렌토의 올해 연간 베스트셀링카 등극이 유력하다. 쏘렌토는 지난해 기아 및 RV로는 처음으로 국내 베스트셀링카에 올랐다. 지난해 쏘렌토 판매량은 9만4538대로 10만대에 못 미쳤지만 올해는 10만대 돌파 가능성도 점쳐지는 상황이다.

세단인 아반떼가 RV와 대형차 인기 속 2위를 차지한 점도 눈길을 끈다. 아반떼는 2011년 13만751대의 판매량으로 연간 베스트셀링카를 거머쥐는 등 매년 '톱3'를 놓치지 않았지만 RV 및 대형차 인기가 커지기 시작한 2010년대 후반부터 5위권 밖으로 밀리더니 지난해에는 9위(5만6890대)에 머물렀다.

업계에서는 경기침체와 실용주의 소비 흐름에 따라 자동차 시장도 '가성비(가격 대비 성능)' 모델로 수요가 이동하면서 아반떼가 다시 인기를 끌고 있다는 분석이 나온다. 신형 아반떼가 첨단주행보조기능(ADAS)과 인포테인먼트 패키지를 확충한 점도 판매 증가의 이유로 지목된다. 또 기본 가솔린뿐 아니라 하이브리드와 고성능 N 같은 다양한 파워트레인을 보유한 것도 판매량 증가에 한몫했다.

이밖에도 지난해 10위권 밖이었던 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 289,000 2025.12.24 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다 변동성 속 기회 살리는 투자자들...연 4%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 close 대형 SUV 팰리세이드도 하이브리드 모델 출시에 힘입어 올해 6위에 안착할 가능성이 커지고 있다. 팰리세이드의 올해 1~11월 판매량은 5만5291대다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>