본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기북부 의용소방대 새로운 도약…북부연합회장 이·취임식 개최

이종구기자

입력2025.12.23 21:16

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기북부 지역안전·의용소방대 발전 기원 비전선포
이·취임 북부연합회장, 안전행정위원장 등 참석

경기도 북부소방재난본부는 23일 양주시 문화예술회관에서 '경기도 의용소방대 북부연합회 비전선포 및 연합회장 이·취임행사'를 개최했다.

경기도 북부소방재난본부는 23일 양주시 문화예술회관에서 '경기도 의용소방대 북부연합회 비전선포 및 연합회장 이·취임행사'를 개최하고 있다. 경기도북북소방재난본부 제공

경기도 북부소방재난본부는 23일 양주시 문화예술회관에서 '경기도 의용소방대 북부연합회 비전선포 및 연합회장 이·취임행사'를 개최하고 있다. 경기도북북소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사에는 경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장을 비롯한 내빈과 경기북부 11개 시군 의용소방대원 등 500여 명이 참석한 가운데, 각 지역 의용소방대의 활동 성과를 공유하고, 지역 안전을 위한 공동 비전을 선포했다. 또한 북부연합회 공로자에 대한 포상과 함께 신임 연합회장 임명장 전달도 이뤄졌다.


새롭게 임명된 북부연합회장은 남양주소방서 소속 임원빈 남성연합회장과 노정화 여성연합회장으로, 이들은 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 경기북부 11개 소방서 의용소방대연합회를 대표해 지역안전을 위한 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

강대훈 북부소방재난본부장은 "의용소방대는 지역 안전의 든든한 동반자"라며 "경기북부 의용소방대를 대표하는 연합회장으로서 책임감을 갖고 의용소방대 활성화와 지역사회 안전을 위해 앞장서 달라"고 당부했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"2031년까지 예비군 100만명 만든다"…예비군 연령 65세로 상향한 핀란드 "2031년까지 예비군 100만명 만든다"…예비군 연령... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기