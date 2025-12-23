하나금융, '생산적금융·소비자보호' 방점…조직개편·인사 단행

하나금융·은행, '2026 조직개편 및 임원인사' 단행

그룹에 생산적금융지원팀 신설…은행에 포용금융상품부 설치

하나금융그룹은 생산적 금융 및 소비자 보호, AI·디지털혁신 등을 골자로 하는 '2026년 조직개편 및 임원인사'를 단행했다고 23일 밝혔다.

하나금융은 이번 조직 개편에서 투자 중심의 생산적 금융 강화를 위해 기존 시너지부문 산하의 기업투자금융(CIB) 본부를 '투자금융본부'와 '기업금융본부'로 분리해 '투자·생산적금융부문'으로 재편했다.

또 '투자·생산적금융부문' 산하에 생산적금융지원팀을 신설한다. 이를 통해 전사적 차원의 생산적 금융 전략을 체계적으로 수립하고, 관계사 간 협업과 실행력을 한층 끌어올릴 계획이다.

또 디지털 금융과 소비자보호, ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영 강화를 위한 '신사업·미래 가치 부문'을 신설하고, 산하에 ▲신사업·디지털 본부 ▲소비자보호본부 ▲ESG 본부를 편제했다.

하나금융 차원에서 추진되는 84조원 규모의 생산적 금융 공급 컨트롤 타워 역할을 하는 하나은행은 투자은행(IB) 그룹 산하의 기존 투자금융 본부를 '생산적 투자 본부'로 재편한다. 또 '생산적 투자 본부'에 편성되는 '투자금융부'에서 생산적 금융 추진을 위한 총괄 기능을 담당한다.

또 기존에 은행 자체 상품 담당 부서인 리테일상품부와 정책서민금융 상품 담당 부서인 정책금융부를 통합해 '포용금융상품부'를 신설한다.

퇴직연금 사업 강화를 위해 기존 연금사업단을 퇴직연금그룹으로 확대 개편하고, 산하에 퇴직연금사업본부와 퇴직연금관리부도 신설한다.

외환 사업 경쟁력 제고를 위해 기존 외환사업본부를 기업그룹에서 분리해 외환사업단으로 확대 개편한다.

외환·파생상품 등 자금 운용 강화를 위해 자금시장그룹 내 'S&T(Sales&Trading)본부'도 신설된다.

이 밖에 임원 인사에서는 소비자보호 강화 및 리더십 다양성 확보 등이 눈에 띈다.

먼저 소비자보호 책임과 역할을 강화하고자 소비자보호그룹장의 직급을 상무에서 부행장으로 격상했다. 이 자리에는 박영미 남부영업본부 지역대표가 발탁됐다. 박 부행장은 영업 현장에서 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔다는 평가를 받는다.

또 그룹 기업문화의 변화를 이끈 김미숙 하나금융지주 인사부문장이 여성 최초 영업그룹 대표인 중앙영업그룹대표(부행장)로 선임됐다.

이번 조직개편 및 임원인사에서 여성 임원의 역할과 비중이 늘어난 점도 눈에띈다. 여성 본부장 이상 임원은 지난해 대비 4명 증가한 10명으로 확대됐다. 특히 77년생인 최은미 연금상품지원부장이 퇴직연금사업본부장으로 승진하는 등 여성리더를 전면에 배치한 점이 특징이다.

은행의 강점 부문인 자본 및 외환시장의 시장 선도 및 주도적 역할을 위해 자금시장그룹 내 임원을 1명에서 2명으로 확대했다. 이를 통해 변동성 높은 시장 적기 대응 및 경쟁력 확보에 나선다는 구상이다. 박종현 자금시장운용부장이 자금시장그룹 내 새롭게 신설된 S&T본부장으로 신규 위촉됐다.

아울러, 외환사업 강점 극대화를 위해 현장 경험과 리더십을 갖춘 이정현 강남영업본부 지역대표가 외환사업단장으로 선임됐다.

이 밖에 김종민 동부영업본부 지역대표, 나옥희 남부영업본부 지역대표, 박성환 강북영업본부 지역대표, 박정춘 강남영업본부 지역대표, 박진석 서초영업본부 지역대표, 양건용 부산경남영업본부 지역대표, 유충선 서부영업본부 지역대표, 조명상 강남서초영업본부 지역대표 등이 신규 위촉됐다.

하나금융 관계자는 "생산적 금융 전환, 소비자 보호 혁신, 포용금융 확대, 디지털 금융 주도 등 2026년 그룹의 핵심 과제를 보다 체계적이고 속돔있게 실행할 수 있도록 기능 중심의 조직을 구축했다"며 "이를 통해 내실 강화 및 업의 경쟁력을 더욱 공고히하고, 경제적 어려움에 놓인 소상공인 및 자영업자, 청년 등 금융 취약계층을 위한 포용금융도 적극 추진해 나갈 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



