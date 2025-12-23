◇본사
▲김정훈 콘텐츠본부 보도국 뉴스총괄부장(부국장) ▲ 최인수 콘텐츠본부 보도국 노컷뉴스부장 ▲ 권민철 콘텐츠본부 보도국 정치부장 ▲ 조은정 콘텐츠본부 보도국 경제부장 겸 산업부장 ▲ 박종관 콘텐츠본부 보도국 정책부장 ▲ 장관순 콘텐츠본부 보도국 사회부장 ▲ 윤지나 콘텐츠본부 보도국 디지털뉴스부장 ▲ 홍혁의 콘텐츠본부 제작국 제작1부장 ▲ 이지현 콘텐츠본부 제작국 제작2부장 ▲ 장재훈 콘텐츠본부 기술국 기술기획관리부장 ▲ 정규석 콘텐츠본부 기술국 제작기술부장 ▲ 윤여상 경영본부 재무회계부장 ▲ 최석규 마케팅사업본부 마케팅기획부장(부국장) 겸 마케팅광고영업부장 ▲ 천수연 선교콘텐츠본부 대외협력국 미디어후원센터장
◇지역본부
▲배준석 대구방송본부 경영기획국장 겸 심의평가팀장 겸 기술국장 ▲ 지민수 대구방송본부 보도제작국장 ▲ 지영애 대구방송본부 선교국장 ▲ 강대석 광주방송본부 경영기획국장 겸 심의평가팀장 ▲ 임병호 광주방송본부 기술국장 ▲ 고성주 충북방송본부 경영기획국장 ▲ 서경희 대전방송본부 보도제작국 선교팀장 ▲ 이인 제주방송본부 보도제작국장 ▲ 류도성 제주방송본부 보도제작국 제작팀장 겸 뉴미디어팀장 ▲ 고영호 전남방송본부 보도제작국장 ▲ 박철웅 경인방송본부 보도제작국 디지털콘텐츠팀장
<발령일 2026년 1월 1일>
