메가스터디교육 엘리하이, 유아·초등 사칙연산 학습 돕는 교육형 게임 선보여

메가스터디교육의 유아 학습지 엘리하이키즈와 초등 인강 엘리하이가 연산 실력 향상에 도움을 주는 교육형 게임 콘텐츠 '드론 슈팅: 몬스터 헌터 게임'을 선보였다.

이번 신규 콘텐츠는 사칙연산 학습을 슈팅 게임 방식으로 구현한 것으로, '플레이빌'에서 이용할 수 있다. 플레이빌은 엘리하이&키즈 회원이 이용할 수 있는 학습 서비스로, 다양한 학습 미션을 수행하고 아이템을 구매해 나만의 아바타를 꾸며 나가는 가상의 학습 세계다.

게임은 플레이빌 내 게임 아케이드에 입장해서 시작할 수 있다.

학습 화면에는 연산 문제와 숫자가 표시된 몬스터들이 등장하며, 문제의 정답에 해당하는 몬스터를 맞히는 방식으로 게임이 진행된다. 총 5개 레벨과 레벨별 15개 스테이지로 구성돼 있으며, 스테이지와 레벨이 올라갈수록 난이도도 점차 높아진다.

'받아올림이 없는 덧셈'부터 '소수의 나눗셈'까지 초등 수학 교육 과정을 다루고 있어, 반복적인 문제 풀이를 통해 연산 실력을 자연스럽게 높일 수 있다.

게임 종료 후에는 개인 업적과 학년 내 랭킹이 공개돼 아이들의 도전 의식과 경쟁의식을 자극하며, 자발적인 학습 참여를 유도한다.

이 외에도 크리스마스 시즌을 맞아 플레이빌 내 곰돌이 산타 모자, 루돌프 풍선 등 신규 아이템도 추가돼 아바타 꾸미는 재미를 더했다.

메가스터디교육 관계자는 "유아·초등 시기는 학습에 대한 흥미를 형성하는 것이 중요한 시기"라며 "아바타 꾸미기와 학습 게임이 결합된 플레이빌 서비스는 아이들이 학습에 재미를 붙이고 스스로 공부하는 힘을 키우는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



