GS건설, 세계자연기금에 기부금 7200만원 전달…DMZ 두루미 보호

임익순 한국WWF 보전사업본부 국장과 허윤홍 GS건설 대표가 기부금 전달식 후 기념 촬영을 하고 있다. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설이 세계 최대규모 비영리 국제 자연보전단체 세계자연기금(WWF)에 임직원들이 모은 성금을 후원했다고 23일 밝혔다.

이번에 전달한 기부금은 총 7200만원 규모다. GS건설 임직원들이 1년간 모은 성금 3600만원과 회사 차원에서 낸 동일한 금액의 기부금이 합쳐져서 만들어졌다.

이렇게 전달된 기부금은 WWF의 주요 프로그램 중 DMZ와 철원 일대에 도래하는 멸종위기종인 두루미와 그 서식지를 보전하는 데 사용될 예정이다. 월동 시기에 찾는 두루미들이 안전하고 건강하게 서식할 수 있도록 가공지선 철거, 무논 조성 등을 통해 생태계와 지역사회의 공존에 일조할 계획이다.

GS건설 관계자는 "이번 후원금 전달은 환경과 지역사회 공존을 함께 생각하는 GS건설 임직원들의 참여로 모인 기부금이라는 의미가 있다"며 "앞으로도 지역사회 구성원들과 함께 기업이 가진 자원을 공유하고, 더 나은 미래를 위한 사회적 가치를 창출하는 방향으로 다양하고 차별화된 사회공헌 활동을 진행할 것"이라고 밝혔다.

한편, GS건설은 지역사회와의 동행을 기반으로 다양한 계층과 다양한 세대와 고르게 혜택을 나누는 사회공헌활동을 꾸준히 펼치고 있다.

올해부터는 남촌재단과 함께 '따뜻한 겨울나기' 사업을 진행, 서울 내 12곳의 아동양육시설 아동들에게 겨울 이불세트, 겨울의류, 난방비 등을 지원하여 취약계층 아동들의 건강한 성장환경을 도우며, 사각지대에 놓인 사회적 약자들을 돕는 활동을 적극적으로 전개하고 있다.

건설사가 가진 전문성과 인적자원을 활용해 보호아동 및 청년을 위한 시설(자립준비센터, 양육원) 내 안정적인 학습공간을 조성하는 '꿈과 희망의 공부방', 지역사회 아이들의 놀이 환경을 개선하는 '꿈과 희망의 놀이터', 초등 돌봄 교설 환경 개선사업 등 보호가 필요한 저소득층 미래세대가 건강하게 성장할 수 있는 기반 마련을 돕고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>