블루엘리펀트, 해운대 상권 핵심지에 부산 첫 매장 오픈

K-아이웨어 브랜드 블루엘리펀트가 지난 12월 22일, 부산 해운대에 첫 부산 매장 '블루엘리펀트 부산 해운대'를 오픈하며 본격적인 지역 확장에 나섰다.

이번 매장은 과거 퍼지네이블 해운대가 자리했던 공간에 들어섰다. 해당 장소는 오랜 시간 해운대 상권을 대표하는 라이프스타일 브랜드들이 거쳐 간 상징적인 자리로, 브랜드와 공간 자체가 하나의 '신(scene)'으로 인식되어 왔다. 블루엘리펀트의 이번 입점은 이 공간이 지닌 맥락을 계승하는 동시에, 해운대 상권의 새로운 흐름을 보여주는 변화로 주목받고 있다.

블루엘리펀트는 감각적인 디자인과 합리적인 가격, 브랜드 세계관을 반영한 공간 연출을 바탕으로 MZ세대의 높은 지지를 받아온 아이웨어 브랜드다. 서울을 중심으로 성장해온 블루엘리펀트가 선택한 첫 부산 진출지는 관광과 로컬, 소비와 문화가 동시에 작동하는 해운대라는 점에서 전략적 의미가 크다.

특히블루엘리펀트 부산 해운대 매장은 해운대 상권이 지닌 트렌드 선도 이미지와 브랜드의 정체성이 맞닿는 지점으로 설계됐다. 단순히 안경을 구매하는 공간을 넘어, 패션과 라이프스타일을 함께 경험할 수 있는 콘텐츠형 매장으로 구성해 방문 자체가 하나의 브랜드 경험이 되도록 했다.

블루엘리펀트 관계자는 "해운대는 부산을 넘어 전국적으로도 상징성이 큰 상권"이라며 "오랜 시간 사랑받아온 이 공간에서 블루엘리펀트의 부산 첫 매장을 선보이게 된 것은 브랜드에게도 중요한 전환점이다. 해운대의 흐름 속에서 자연스럽게 소비자 일상에 스며드는 브랜드가 되고자 한다"고 전했다.

한편, 블루엘리펀트는 부산 해운대 매장 오픈을 시작으로 2026년 1분기 내 부산 주요 상권을 중심으로 추가 출점을 계획하고 있으며, 해운대를 거점으로 부산 전반에 걸쳐 브랜드 접점을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.





