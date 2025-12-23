고령군, 경북 문화유산 평가 ‘대상’… 4년 연속 우수 성과

국·도비 확보·보존활용 성과 인정



시상금 500만원·상사업비 2억원

경북 고령군이 경북도 22개 시·군을 대상으로 실시한 '2025년 시·군 문화유산 분야 평가'에서 영예의 대상을 받았다.

이번 수상으로 고령군은 시상금 500만원과 상사업비 2억원을 확보하며 경북 문화유산 행정의 대표 지자체로 자리매김했다.

고령군은 2022년 최우수상, 2023년 우수상, 2024년 최우수상에 이어 올해 대상을 받으며 4년 연속 우수 성과를 이어갔다. 문화유산 보존과 활용, 국비 확보, 체계적인 행정 추진 등 전반적인 문화유산 정책 역량이 지속적으로 높은 평가를 받은 결과다.

이 평가는 도내 22개 지자체를 대상으로 △국가유산 분야 국·도비 예산 확보 및 집행 △문화유산 재난 대응 및 관리 △문화유산 신규 지정 과 승격 △관련 행정업무 이행 실적 △국비 공모사업 추진 성과 △문화유산 보존·활용 노력도 등 6개 분야 15개 세부 항목을 기준으로 진행됐다.

고령군은 '고도 보존 및 육성에 관한 특별법' 제정 이후 20년 만에 대한민국 다섯 번째 고도로 지정된 데 이어, 문화유산 보수·정비와 보존·활용 사업을 적극 추진한 점에서 높은 점수를 받았다. 특히 '고령 세계유산 탐방거점센터 건립사업'이 확정되며, 대가야 고도 지정 이후 처음으로 고도보존육성사업 국비를 확보한 점이 주목받았다.

또 총사업비 15억원이 투입된 '2025 국가유산 미디어아트 고령 지산동 고분군' 사업은 '대가야, 열두 개의 별'을 주제로 지난 9월 19일부터 10월 12일까지 운영돼 약 5만6000명의 관람객을 끌어모으며 큰 호응을 얻었다.

2026년 국가유산청 공모사업에서도 '세계유산축전', '국가유산 야행사업', '세계유산 활용프로그램', '우리고장 국가유산 활용사업' 등 6건이 최종 선정돼 국·도비를 포함한 총 37억원의 사업비를 확보하는 성과를 거뒀다.

고령군 관계자는 "대한민국 다섯 번째 고도 지정에 이어 경북 문화유산 분야 평가 대상 수상은 문화유산 행정을 위해 헌신해 온 직원들의 노력 결실"이라며 "대한민국을 대표하는 역사문화도시로 도약할 수 있도록 문화유산 보존과 활용에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>