에스넷시스템, SKT '2025 최우수 협력사 시상식'서 시너지 부문 2년 연속 수상

에스넷시스템 이남작 대표가 SK텔레콤이 주최한 '2025 최우수 협력사 시상식'에서 '시너지 부문'을 수상하고 있다. 에스넷시스템 제공 AD 원본보기 아이콘

AI 인프라 전문기업 에스넷 에스넷 038680 | 코스닥 증권정보 현재가 3,535 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,535 2025.12.23 개장전(20분지연) 관련기사 굿어스데이터, OCI 기술력 기반으로 국내 AI·헬스케어 기업 글로벌 시장 확장 지원 강화에스넷그룹, 한국IT복지진흥원에 388대 PC 기부…"기술의 가치를 사회와 나누다"에스넷시스템, '2025 AIoT 국제전시회'서 AI 기반 통합 모니터링 시스템 'IMS' 공개 전 종목 시세 보기 close 시스템(대표 박효대·이남작)이 SK텔레콤이 주최한 '2025 최우수 협력사 시상식'에서 '시너지 부문'을 수상했다고 23일 밝혔다. 에스넷시스템은 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

SKT '최우수 협력사 시상식'은 한 해 동안 탁월한 협업 성과를 창출하고, 동반성장에 기여한 비즈니스 파트너사들을 위해 마련된 행사다. ▲탁월한 사업 성과를 창출한 '시너지' 부문 ▲동반성장 활동 참여 및 ESG 경영을 모범적 실천한 '파트너십' 부문 등으로 나뉘어 진행된다.

에스넷시스템은 SKT 엔터프라이즈 사업부 공공사업팀과 협력해 수행한 '인천공항 4단계 운항통신시설 구매설치 사업'을 성공적으로 완수한 공로를 인정받아 지난해에 이어 올해도 '시너지 부문' 최우수 협력사로 선정됐다.

특히 이번 수상은 인천공항 4단계 대규모 확장 사업을 성공적으로 완수한 성과를 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

에스넷시스템은 인천공항 제2여객터미널 확장 구역을 대상으로 공항 운항·통신 인프라에 대한 설계부터 구축, 안정화까지 통합 수행하며 핵심적인 역할을 담당했다. 데이터통신설비 기반의 유·무선 네트워크 구축을 비롯해 네트워크 보안 및 관리 설비 구축, FIDS(운항정보표출설비) 시스템 구축 등을 안정적으로 구현해 대규모 여객·운항 데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 기반을 마련했다.

이를 통해 에스넷시스템은 공항 전반에 고가용성·고신뢰 네트워크 환경을 구축하며 운영 시스템과 여객 서비스의 안정성을 높이는 데 기여했다.

이남작 에스넷시스템 대표는 "이번 2년 연속 수상은 단순한 프로젝트 수행을 넘어, SKT와의 신뢰 기반 협력이 장기적인 성과로 이어졌음을 보여주는 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 공공·엔터프라이즈 분야에서 축적한 경험과 기술력을 바탕으로, 국가 핵심 인프라의 디지털 고도화에 지속적으로 기여해 나가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>