본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

16개월 딸 학대해 숨지게 한 친모·계부 구속…서로 책임 떠넘겨

김현정기자

입력2025.12.22 21:46

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

효자손·옷걸이로 때리고 벽에 밀쳐
멍 감추려 어린이집도 안 보내

경기 포천시에서 16개월 된 딸을 수시로 학대해 숨지게 한 친모와 계부가 구속기소됐다.


의정부지검 형사3부는 22일 아동학대 살해 등 혐의로 친모 A(25)씨와 계부 B(33)씨를 구속기소했다고 밝혔다. 올해 9~11월 포천시 주거지에서 피해 아동 C양을 수시로 때리고 학대해 숨지게 한 혐의다.

'16개월 영아 사망' 친모. 연합뉴스

'16개월 영아 사망' 친모. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난해 6월 전 남편과의 사이에서 C양을 낳았다. 11월부터 사실혼 관계인 B씨와 함께 살았다. A씨는 현재 임신 8개월 차로 내년 1월 출산 예정이다.


그는 지난달 23일 오후 6시 50분께 "아이가 목에 음식물이 걸려 숨을 못 쉰다"는 취지로 119에 신고했다. C양은 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다. 병원 측은 C양의 몸에서 다수의 멍과 긁힌 자국을 발견해 경찰에 신고했다.


초기 조사에서 A씨와 B씨는 "반려견과 놀다가 생긴 것"이라고 거짓말했다. 하지만 효자손, 플라스틱 옷걸이, 장난감 등으로 C양을 수시로 때렸고, 머리를 밀쳐 벽이나 대리석 바닥에 부딪히게 한 사실이 드러났다.

C양의 몸에서는 전신 피하출혈, 갈비뼈 골절, 뇌 경막하 출혈, 간 내부 파열 등이 확인됐다. A씨와 B씨는 서로에게 책임을 떠넘겼다. A씨는 "친자식이 아니라는 이유로 B씨가 효자손으로 아이 머리와 몸을 때리고 밀쳐 넘어뜨렸다"고 진술했다. B씨는 "A씨가 훈육한다며 엉덩이와 발바닥을 때렸다"고 주장했다.


이들은 "강하게 혼내겠다", "버릇을 고쳐놓겠다" 등의 메시지를 주고받았고, 학대 뒤 '멍 크림'을 검색한 것으로 드러났다. 상처를 숨기려 어린이집에 보내지 않은 사실도 확인됐다.


검찰은 주거지 CCTV 영상을 분석해 피멍이 든 아이를 병원에 데리고 가지 않았으며, 혼자 두고 약 20회 외출한 사실을 추가로 확인했다. 이에 상습 아동 유기와 방임 혐의를 추가했다.


검찰 관계자는 "죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

술·마약 취한 아버지 욕조서 잠들어 생후 20개월 딸 익사

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기