호치민시 베트남국립대학교 총장, 크로스허브와 협력을 위해 내한

- 호치민시 베트남국립대학교 이노베이션센터 구축 협력 및 스타트업 발굴 협력

- 2026년부터 호치민 이노베이션 스타트업센터에 한국 기업 입주 지원 예정

호치민시 베트남국립대학교(총장 Nguyen Thi Thanh Mai)의 주요 관계자가 한국의 대표 스타트업 크로스허브를 방문해 한국 스타트업의 정부 지원 및 운영방안에 대해 이야기를 듣고 협의를 위해 내한하였다.

호치민시 베트남국립대학교(VNUHCM)는 베트남 호치민에 위치한 국립대학교로 약 85,000명의 학생수와 4,300명의 교원이 근무하는 베트남내 최대의 대학교이다.

이날 방문단을 이끌고 온 누옌티탄메이 총장은 2026년 개관 예정인 Startup Innovation Center를 소개하며 크로스허브의 베트남 진출을 위한 센터 입주를 제안하였다. 누옌티탄메이 총장은 회의에 앞서 "세계적으로 빠른 성장을 보이고 있는 크로스허브와 협력을 통해 이제 막 시작하는 베트남 내의 스타트업 국가 정책에 맞게 글로벌 기업을 유치하기 위해 정부 및 학계가 노력하기 시작했다"라고 밝히면서 이번 크로스허브의 베트남 유치는 호치민시와 베트남 정부가 한국의 주요 스타트업과 어떤 형태로 생태계 활성화를 해야 할지 보여주는 모범적인 사례가 될 것으로 확신한다 고 밝혔다.

최근 베트남 정부는 국가 주도하에 베트남내에 스타트업을 활성화하기 위한 다양한 국가 정책을 준비하고 있으며 이의 일환으로 글로벌 스타트업 유치를 위해 발벗고 나선 상황이다.

한국의 스타트업 지원 현황을 시찰하기 위해 서울AI허브, 서을핀테크랩 등을 방문한 방한 일행은 시설을 둘러보며 세계적인 스타트업 강국인 한국의 저력을 볼수 있었다고 소회를 밝히며 특히, 정부와 민간 AC(엑셀러레이팅)의 협업이 인상적이었다고 말했다.

이날 협의는 ViNK(Vietnam Innovation Network in Korea)의 Nguyen Quang Phuoc 회장과 한국 디지털융합산업협회(김기흥 회장)이 함께 참여하여 양국의 경제발전을 위한 논의도 함께 하였다.

협회 김기흥 회장은 인사말에서 "이번 베트남국립대학교 총장의 방한을 통해 양국간의 스타트업 교류를 위한 아낌없는 지원을 할 것"이라면서 매년 11월에 개최되는 디지털미디어테크쇼에 베트남 기업을 초청하여 한국진출을 지원하며 양국의 협회를 통해 매년 정기적인 학술교류회를 개최할 것이라고 밝혔다.

이번 협의를 통해 크로스허브는 내년 상반기 내에 VNUHCM와 "AI 융합 연구센터"를 설치할 계획이며 베트남의 주요 개발 인력과 함께 베트남 및 태국, 인도네시아, 싱가폴 등 주변 국가 진출을 위한 교두보를 마련할 계획이다.

세부적으로는 2026년 내에 호치민시 베트남국립대학교 학생들을 위한 블록체인 기반의 학생증 구축사업을 진행할 계획이며, 이를 통해 베트남 내 모든 대학교로 확산을 진행할 계획이다.

또한, 베트남 정부와 협력을 통해 베트남 전자정부 사업에 참여함으로써 양국간의 교류를 강화한다는 계획이다.

김시호 글로벌리더는 "이번 협의는 2026년 2월에 있을 김재설 대표의 베트남 방문 때 정식 협약을 진행할 계획이며 이를 계기로 사업이 본격화될 예정"이라며, 크로스허브는 올해 우리금융그룹의 스타트업 프로그램인 디노랩을 통해 국내 주요 스타트업과 네트워크를 구축하였고 우수기업 추천을 통해 베트남의 네트워크 구축에 협력할 것이라고 밝혔다.





