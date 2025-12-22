한림대-춘천성심병원-강원연구원, ‘임상시험 전문인력 양성’ 업무협약 체결

한림대학교(총장 최양희)는 12월 19일(금) 학내 자연과학관 4층 디브리핑룸Ⅰ에서 한림대학교춘천성심병원, 강원연구원과 임상시험 전문인력 양성을 목표로 지산학연계 교육과정 운영을 위한 업무협약을 체결했다.

한림대가 춘천성심병원, 강원연구원과 업무협약식을 체결하고 있다. 왼쪽부터 이재준 춘천성심병원장, 배상근 강원연구원장, 김은정 한림대 간호대학장. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 대학-의료기관-연구기관 간 협력체계를 구축하여 임상현장에서 요구되는 실무 역량을 갖춘 보건의료 전문인력을 체계적으로 양성하고 교육과 연구가 연계된 지산학협력형 교육모델을 실현하는 것을 목적으로 한다.

협약에 따라 세 기관은 간호대학 학부 과정 '임상시험운영관리자 나노디그리 과정'과 간호대학원 「임상시험운영관리학협동과정」의 공동 개발 및 운영을 중심으로 ▲교육 프로그램의 실무 연계 및 지원 ▲현장실습 환경 제공 ▲교육·연구협력 활성화 ▲연구인력·기술정보 교류 및 전문 장비·시설 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

특히 한림대학교는 임상시험운영관리 관련 교육과정 운영을 통해 지역 기반의 전문 인재를 양성하고, 춘천성심병원은 학생들의 현장 실습과 임상 환경을 제공하여 실무 중심 교육을 지원한다. 강원연구원은 교육과정의 실무 연계와 함께 지역 보건의료 및 산업 정책과 연계된 연구 지원, 정책·데이터 제공을 담당함으로써 교육-연구-정책을 잇는 협력의 허브 역할을 수행할 예정이다.

김은정 한림대 간호대학장은 "이번 협약은 단순한 산학협력을 넘어, 지역 보건의료 현장의 실제 수요를 반영한 임상시험 전문인력 양성 모델을 구축한다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 지역 기반 임상시험 인재 양성과 연구 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>