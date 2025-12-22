중국 중앙방송총국, 2026년 ‘춘완’(설 특집 갈라) 마스코트 공개

중국 중앙방송총국(CMG)은 지난 18일 2026년 춘제(음력설) 특별 프로그램인 '춘완'의 공식 마스코트를 공개했다.

이번 마스코트는 '치치(騏騏)', '지지(驥驥)', '츠츠(馳馳)', '청청(騁騁)' 등 네 마리 말 캐릭터로 구성됐다. 제작진은 네 마리가 함께 달리는 모습을 통해 새해를 향한 역동성과 희망의 메시지를 담았다고 설명했다.

마스코트 디자인은 중국 역사 속 다양한 말의 형상에서 영감을 받아 완성됐으며, 각 캐릭터에는 서로 다른 시대적 배경과 상징성이 반영됐다.

'치치'는 서주(西周) 시대의 청동 유물인 '이주준'에서 모티프를 얻었으며, 이름의 뜻에 맞춰 푸르스름한 검은색 계열로 표현돼 차분하고 우아한 이미지를 강조했다.

'지지'는 한(漢)대에 전해지는 '천마(天馬)'를 바탕으로 디자인됐다. 국보급 유물로 알려진 '동분마(銅奔馬)'의 역동적인 자세를 참고해 힘차게 달리는 모습을 형상화했다.

'츠츠'는 당(唐)대의 명마로 꼽히는 '삼화마(三花馬)'에서 착안했다. 삼화마는 갈기를 꽃잎 모양으로 꾸민 말로, 당대 조형물과 기록에서 이상적인 말의 상징으로 등장한다. '츠츠'는 자신감 있고 당당한 분위기를 표현하고 있다.

'청청'은 현존하는 유일한 야생마 종으로 알려진 프르제발스키말에서 영감을 받았다. 제작진은 이를 통해 자연과 생명의 소중함, 인간과 자연의 공존 의미를 담고자 했다고 밝혔다.

중앙방송총국은 "네 마리 말 캐릭터가 새해를 맞아 시청자들에게 밝고 긍정적인 에너지를 전하길 바란다"고 전했다.

※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>