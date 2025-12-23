기회가 왔다면 제대로 잡아야…연 4%대 금리로 최대 4배까지

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이러한 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 다양한 선택지를 제공한 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 16,910 전일대비 780 등락률 +4.84% 거래량 21,870,706 전일가 16,130 2025.12.23 10:47 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로[특징주]현대무벡스, 최고가 경신 "로보틱스 추가 수주 임박"예상 못한 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 대환 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 9,800 등락률 +8.93% 거래량 4,214,234 전일가 109,700 2025.12.23 10:47 기준 관련기사 한화오션, 2조원 규모 ‘신안우이 해상풍력’ 도급계약 체결[특징주]한화오션, 트럼프 협력 언급에 9%대 랠리연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까 전 종목 시세 보기 close , 동양고속 동양고속 084670 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 7,000 등락률 -8.55% 거래량 819,360 전일가 81,900 2025.12.23 10:47 기준 관련기사 우량주 하락을 저가매수 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로변동성 속 찾은 저가매수 기회...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로총알 든든해야 기회도 온다...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,200 전일대비 800 등락률 -0.82% 거래량 840,684 전일가 98,000 2025.12.23 10:47 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋벤처투자 미래에셋벤처투자 100790 | 코스닥 증권정보 현재가 15,550 전일대비 6,650 등락률 -29.95% 거래량 17,324,026 전일가 22,200 2025.12.23 10:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]"미래에셋증권, 스페이스X 상장시 수혜…목표가 유지"인도 핀테크 어피닛에 VC '뭉칫돈'…300억 규모 프리IPO 투자 유치[특징주]미래에셋벤처투자, 이틀 연속 신고가 경신 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>