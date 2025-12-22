송파구 눈썰매장, '얼음 썰매장'으로 운영…27일 개장

내년 1월 25일까지 운영

기후변화 대응해 75m 얼음 슬라이드 조성

서울 송파구가 겨울철 기온 상승에 대비해 눈 대신 얼음으로 달리는 썰매장을 선보인다. 송파구(구청장 서강석)는 '2025 송파구 하하호호 눈썰매장'을 오는 27일부터 내년 1월 25일까지 가든파이브라이프 중앙광장에서 운영한다.

장지동 가든파이브 라이프 중앙광장에 설치된 ‘2025 하하호호 눈썰매장’. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해 가장 큰 변화는 '눈 대신 얼음'이다. 최근 겨울철 기온 상승으로 안정적인 제설이 어려워질 것을 고려해 기존 눈 슬로프를 얼음 슬로프로 바꿨다. 날씨와 관계없이 더 많은 이용자가 겨울 놀이를 즐길 수 있도록 기후 대응형 겨울 놀이터를 마련한 것이다.

얼음슬로프 대형은 총길이 75m의 아이스 튜브 슬라이드로 초등학교 1~6학년(신장 120cm 이상)이 이용할 수 있다. 소형은 각얼음으로 만든 총길이 35m 슬로프로 5~7세 유아가 탈 수 있다. 슬로프 이용이 어려운 어린이를 위해 전통 얼음썰매장도 마련했으며, 이글루와 포토존도 함께 설치했다.

상시 프로그램으로 컬링 등 겨울스포츠, 민속놀이, 이글루 북극 체험을 운영하고, 주말에는 마술쇼, 인형극 등 가족 공연을 더해 체험형 문화공간으로 꾸민다.

안전과 편의성도 강화했다. '썰매 자동 이송 장치'를 설치하고 안전요원을 상시 배치했다. 스마트 대기 시스템도 도입해 현장에서 예약 앱으로 대기표를 발급받으면 입장 순서를 실시간으로 확인할 수 있다.

'하하호호 눈썰매장'은 휴일 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 동시 입장 인원은 최대 400명이며, 초등학생 이하 어린이는 누구나 무료로 이용할 수 있다.

가든파이브라이프와의 업무협약으로 장소와 인프라를 무상 제공받아 약 9000만원의 예산을 절감했다. 올해 '하하호호 물놀이장'에는 23일간 2만704명이 다녀갔으며, 가든파이브라이프의 7월 매출은 전년 동월 대비 6% 증가했다.

서강석 송파구청장은 "올해 '하하호호 눈썰매장'은 기후 변화에 대응해 얼음을 활용한 겨울 놀이터로 새롭게 꾸몄다"며 "아이들은 마음껏 웃고, 부모는 안심하며 즐거운 추억을 만들 수 있도록 운영에 만전을 기울이겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



