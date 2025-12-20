제주항공 참사 1주기 빗속 추모..."철저한 진상규명 촉구"

유족들, 진상규명 촉구

국토부 2차관 "우려 무겁게 받아들여"

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 앞두고 유가족들이 서울 도심에서 추모 집회를 열고 철저한 진상규명을 촉구했다.

20일 서울 종로구 보신각에서 열린 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 서울 시민추모대회에서 유가족들을 비롯한 참석자들이 헌화하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

20일 종로구 보신각 앞에서 열린 시민추모대회에는 유족 40여 명을 포함해 약 300명이 참석해 '독립적 사고조사위원회 설립'과 책임자 규명을 요구했다.

유가협 대표는 "179명이 희생됐지만 아직 아무도 책임지지 않았다"며 "유족에게 진정한 위로는 진실 규명"이라고 강조했다. 정부 측은 유족들의 우려를 무겁게 받아들이겠다며 더 세심한 지원을 약속했다.

유족들은 전국 참사 현장을 도는 '진실과 연대의 버스' 활동을 이어가고 있으며, 1주기 당일인 오는 29일 무안국제공항에서 공식 추모식을 열 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



