고양시, 연말 맞이 군부대·소방서에 위문격려금 전달

시, 군부대 5개소·소방서 2개소 방문

이동환 시장 "시민 안전 헌신에 감사"

경기 고양특례시(시장 이동환)가 연말을 맞아 지역 안보와 시민 안전을 위해 헌신하는 유관기관을 찾아 감사의 뜻을 전했다.

이동환 고양특례시장이 지난 18일 고양시청 백석 별관에서 군부대 5개소와 소방서 2개소 관계자들이 참석한 가운데 '연말 맞이 유관기관 위문격려금 전달식'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시는 지난 18일 고양특례시청 백석 별관에서 군부대 5개소와 소방서 2개소 관계자들이 참석한 가운데 '연말 맞이 유관기관 위문격려금 전달식'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 전달식은 추운 겨울철에도 국토방위와 재난 대응을 위해 현장에서 구슬땀을 흘리는 국군장병과 소방대원들을 격려하고 이들의 사기를 진작시키기 위해 마련됐다.

고양특례시는 매년 연말마다 시민들이 안심하고 일상을 보낼 수 있도록 묵묵히 소임을 다하는 관내 유관기관을 대상으로 위문 행사를 이어오고 있다.

이동환 고양특례시장은 "혹한기에도 시민과 도시의 안전을 지키기 위해 밤낮없이 헌신하는 국군장병과 소방대원들이 있기에 고양시가 평온한 연말을 보낼 수 있다"며 깊은 감사를 표했다.

이동환 고양특례시장이 지난 18일 고양시청 백석 별관에서 군부대 5개소와 소방서 2개소 관계자들이 참석한 가운데 '연말 맞이 유관기관 위문격려금 전달식'을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

이어 이 시장은 "한반도의 안보 상황 속에서 국토방위와 재난 예방은 무엇보다 중요한 과제"라며 "앞으로도 고양시와 대한민국의 안전을 위해 맡은 바 임무에 최선을 다해 주시길 부탁드린다. 오늘 전달하는 격려금에 담긴 시민들의 감사와 응원의 마음이 대원들에게 잘 전달되길 바란다"고 덧붙였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



