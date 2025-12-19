본문 바로가기
[내일날씨]전국 대부분 비…대체로 포근

이관주기자

입력2025.12.19 20:09

토요일인 20일에는 전국 대부분 지역에서 비가 내릴 것으로 예보됐다.


겨울비.

중부지방과 전라권, 제주도에는 새벽부터, 경남권과 경북 서부에는 오전부터, 그 밖의 경북권에는 오후부터 가끔 비가 내리겠다.

비는 늦은 오후 중부지방부터 밤사이 차차 그치겠다. 예상 강수량은 제주도 5∼20㎜, 전남 해안 5∼10㎜, 광주·전남내륙·전북·부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북, 대구·경북은 5㎜ 미만이다.


아침 최저기온은 -1∼11도, 낮 최고기온은 8∼19도로 예보됐다. 비가 그친 뒤에는 밤부터 기온이 내려가 빙판길이 생길 수 있어 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 경기 남부·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖은 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
