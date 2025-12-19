본문 바로가기
함평군, 전남도·중앙 귀농귀촌 정책 평가 2관왕

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.19 14:34

전남도, 귀농어귀촌 우수시군 종합평가 우수상
농림축산식품부 통합정보 제공평가서 성과 도약상

전남 함평군이 전남도와 중앙정부의 귀농귀촌 정책 평가에서 연이어 수상했다. 전남 함평군 제공

전남 함평군이 전남도와 중앙정부의 귀농귀촌 정책 평가에서 연이어 수상했다. 전남 함평군 제공

전남 함평군이 전남도와 중앙정부의 귀농·귀촌 정책 평가에서 연이어 수상하며 귀농·귀촌 선도 지역으로서 위상을 전국에 알렸다.


함평군은 최근 전남도 주관 '전남도 귀농어귀촌 우수 시군 종합평가'에서 장려상을, 농림축산식품부 주관 '귀농·귀촌 통합정보 제공 우수 시군 평가'에서 성과도약상을 수상했다고 19일 밝혔다.

전남도 귀농어귀촌 우수시군 종합평가는 도내 22개 시군을 대상으로 귀농·귀촌 정책 추진 실적을 종합적으로 평가해 우수 사례를 발굴·확산하고 정책 완성도를 높이기 위해 매년 실시되는 평가다.


함평군은 귀농어귀촌 체류형 지원센터를 중심으로 맞춤형 교육과 상담을 제공하고, ▲귀농인의 집 운영 ▲선도 농가 연계 체험·교육 ▲단계별 교육 프로그램 등 귀농·귀촌 준비 단계부터 조기 영농 정착까지 이어지는 체계적인 지원 체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.


귀농·귀촌 협의회와의 간담회·의견 수렴을 통해 현장의 요구를 정책에 적극 반영하고, 협의회원과 지역 주민이 함께하는 화합 행사 등을 추진하며 귀농귀촌인들에게 안정적인 지역 정착 기반을 마련한 점이 종합평가 수상으로 이어졌다.

농림축산식품부 주관 귀농·귀촌 통합정보 제공 우수 시군 평가에서는 귀농·귀촌 관련 지원사업과 교육·체험 프로그램 정보를 체계적으로 제공해 예비 귀농귀촌인의 정보 접근성과 정책 활용도를 높인 점이 긍정적인 평가를 받으며 성과도약상을 수상했다.


함평군 관계자는 "귀농귀촌인과 다방면으로 소통하며 협력해 온 노력이 전남도와 중앙정부 평가에서 의미 있는 성과로 이어져 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 체계적인 정보 제공과 실질적인 지원을 통해 귀농귀촌인이 정착하고 싶은 함평을 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

