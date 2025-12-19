본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인시, 고향사랑기금 1.2억원 시민 체감형 복리사업에 투입

정두환기자

입력2025.12.19 09:09

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장애아동 안전물품 지원 등 4개 사업 선정

경기도 용인시는 고향사랑기부제를 통해 조성한 '고향사랑기금' 중 1억2000만 원을 투입해 내년 4개의 시민 복리증진 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.


대상 사업은 ▲주민주도 마을리빙랩 프로젝트 ▲장애아동 응급안전 물품 지원 ▲K-온기마을 프로젝트 ▲용인시 기후행동 기회소득+ 등이다.

용인시가 마련한 고향사랑기부제 홍보부스. 시는 고향사랑기금 1억2000만원을 활용해 내년 4개의 주민 복리증진 사업을 추진한다. 용인시 제공

용인시가 마련한 고향사랑기부제 홍보부스. 시는 고향사랑기금 1억2000만원을 활용해 내년 4개의 주민 복리증진 사업을 추진한다. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

'주민주도 마을리빙랩 프로젝트'는 주민들이 직접 참여해 생활 속 불편 사항을 발굴하고 개선하는 마을공동체 기반 사업이다. 시는 10개 공동체를 선정해 활동을 지원한다.

'장애아동 응급안전 물품 지원사업'은 장애아 전문 어린이집을 대상으로 응급·화재 대응 물품을 지원해 아동 안전을 강화하는 것이다.


'K-온기마을 프로젝트'는 용인시 청년봉사단을 베트남 다낭시에 파견해 한국 문화 알리기와 현지 봉사활동을 전개하는 사업이다. 시는 청년 참여형 국제 교류와 나눔 활동을 지원할 계획이다.


'기후행동 기회소득+ 사업'은 경전철 이용, 텀블러 사용 등 시민의 탄소중립 실천 활동에 인센티브를 제공해 지속 가능한 도시문화를 확산하는 것을 목표로 한다.

고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지가 아닌 지방자치단체에 기부할 수 있도록 한 제도다. 기부자는 기부금에 대해 세액공제 혜택과 해당 지방자치단체가 제공하는 지역 특산품 등의 답례품을 받을 수 있다.


용인시의 경우 2023년 제도 시행 이후 지난달 말까지 총 4980건, 4억5313만원의 고향사랑기부금을 모금해 올해부터 시민 복리 증진 사업을 추진하고 있다.


기부자에게는 에버랜드·한국민속촌 입장권, 조아용 굿즈, 백옥쌀, 한돈세트, 용인와이페이 등 80여 종의 답례품을 제공하고 있다. 시는 내년부터 뽕잎·블루베리·송화버섯 가공식품, 여리향 쌀·유정란·전통식품 등 용인시 지정 특산품, 용인투어패스 등 16종의 답례품을 추가로 선보일 예정이다.


이상일 용인시장은 "기부자들의 참여와 관심으로 조성된 고향사랑기금이 시민 복리 증진과 지역 공동체 활성화로 이어질 수 있도록 내실 있게 운용하겠다"며 "앞으로도 답례품 다양화와 홍보 강화를 통해 고향사랑기금을 적극적으로 조성하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

바닷가 작고 귀여운 이거 뭐지?…"절대 만지면 안돼, 죽을 수도"

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

"공갈·스토킹" vs "성적 폭력·저작권 침해"…'저속노화' 정희원-전 동료 진실공방

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

'초고령사회' 부담 커지는 생보사…생존·입원급여금 역대 최대

새로운 이슈 보기