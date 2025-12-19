본문 바로가기
[속보] 안권섭 특검팀, '관봉권 폐기' 관련 한국은행 수색영장 집행

염다연기자

입력2025.12.19 08:59

수정2025.12.19 09:08

[1보] 안권섭 특검팀, '관봉권 폐기' 관련 한국은행 수색영장 집행





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
